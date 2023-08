A unos días de realizarse la nueva entrega de los MTV VMAs, los organizadores de estos premios han compartido que más artistas serán parte del show que se realizará en el Prudential Center de Nueva Jersey. El rapero Lil Wayne volverá al escenario de los Video Music Awards luego de 10 años.

Lil Wayne interpretará por primera vez su sencillo “Kat Food” que saldrá este viernes.

Listen to @liltunechi – you do NOT want to miss his 2023 #VMAs performance!!! Who’s excited for "Kat Food" ?! pic.twitter.com/NAPDtiqvd9

— Video Music Awards (@vmas) August 31, 2023