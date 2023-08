El mundo de los superhéroes y los fanáticos de Marvel han enloquecido después de que se revelara un nuevo tráiler de la película “The Marvels”.

Este jueves a través de las cuentas oficiales de Marvel Studios se liberó un nuevo avance de la cinta “The Marvels”.

En dicho avance de 2:09 min se puede observar como Crol Danvers( Brie Larson), Monica Rambeau(Teyonah Parris) y Kamala Khan (Iman Vellani) tendrán que aprender a trabajar en equipo con el fin de poder vengarse de la inteligencia de los Kree.

Lo anterior, no sin antes de que Mónica y Carol- Capitana Marvel- se encuentren de nuevo por primera vez luego del fallecimiento de la madre de Rambeau; aunque la coincidencia será un tanto “dolorosa”, Danvers tendrá que hacer todo lo posible para limar las asperezas y así poder reparar la antigua relación que mantenían, y más ahora, pues deberán hacerle frente a una gran misión .

Ya que, estas superheroínas según versa la sinopsis, deberán recuperar la identidad que les fue arrebatada por los Kree, la tarea será un tanto peligrosa ya que, estas deben de cargar con las consecuencias de un universo desestabilizador y un agujero de gusano anómalo relacionado con un Kree revolucionario.

En tanto que, si aún no has visto el sorprendente tráiler de la cinta que fue dirigida por Nia DaCosta y que se estrenará el 1o de noviembre , a continuación te lo dejamos no sin antes mencionar a los actores que darán vida al filme.

¿Quiénes conformarán el elenco?

‘The Marvels’ tras conectar con otras cintas, nos ofrecerá un cóctel de intérpretes habituales del MCU como: Brie Larson como Carol Danvers; Samuel L. Jackson como Nick Furia y Teyonah Parris será Monica Rambeau.

También formaran parte del elenco: Iman Vellani que será Kamala Khan;Zawe Ashton, Park Seo-joon -quien debutara con esta cinta-.

Get ready for a cosmic team up 💫 Experience #TheMarvels, only in theaters November 10. pic.twitter.com/XyHnomzjEF — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 31, 2023

CSAS