Bien dicen que el que persevera alcanza y parece ser que Netflix por fin ha encontrado la fórmula correcta para adaptar algunas de las series de anime más famosas del planeta a su versión live action, esto luego de que tanto las críticas como los fans emitieran sus primeros comentarios con el estreno de “One Piece”.

La historia del pirata Monkey D. Luffy, interpretado por el actor mexicano, Iñaki Godoy, fue estrenada la mañana de este jueves 31 de agosto, la primera temporada, que consta de 10 capítulos, ha sido bien recibida por todo el mundo, esto luego de los fracasos que ha tenido Netflix en algunas de sus adaptaciones, tal y como sucedió con “Resident Evil”.

El sitio especializado en crítica tanto para televisión como para cine, Rotten Tomatoes, hizo públicas las primeras reseñas acerca de la nueva serie de “One Piece” y tanto expertos como fans le han dado el visto bueno, en el apartado de expertos de la industria, se cuenta con una aprobación del 83 por ciento, mientras que en la de fans hay un 94 por ciento de aceptación.

Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer en el sitio:

“One Piece es muchas cosas a la vez, al final, pero sobre todo una aventura. Uno que resulte apto para navegar, al menos para los recién llegados.”

“El espíritu del manga se siente muy vivo en la adaptación de acción real de One Piece de Netflix.”

“One Piece establece un nuevo estándar de oro para las adaptaciones de acción real de los queridos clásicos del anime.”

Si ya viste toda la temporada en Netflix o si eres un conocedor del manga original, sabes la sorpresa que tiene preparada la plataforma para todos los fans, si no has podido ver toda la primera temporada, te recomendamos salir, ya que hay un pequeño spoiler sobre la posible temporada 2.

Tras el buen recibimiento que tuvo la serie y sobre todo en la confianza que le pusieron al producto, pudimos ver una clase de escena post-créditos en donde aparece un sujeto que está interesado en atrapar a Luffy, se trataría de Smoker, personaje que pertenece a la Marina.

Encargado de atrapar a nuestro protagonista, veremos probablemente en la segunda temporada quien caracterizará a este personaje, además del arco que se va a generar en torno a esta historia y lo que suceda en la Saga de Arabasta, posible trama adaptada.

