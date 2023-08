Con la fecha de Paul McCartney confirmada para el 14 de noviembre de este año, ha saltado una historia que apunta al ex-beatle de ser culpable de la construcción del Foro Sol, uno de los venues más grandes e históricos de la Ciudad de México, situado en la alcaldía Iztacalco.

Hace años no era tan sencillo encontrar un lugar que albergara miles y miles de personas para un concierto de magnitudes tales como Paul McCartney, Madonna o The Rolling Stones. Para ello, sólo estaba el Estadio Azteca y paremos de contar. Además, no era que vinieran artistas y bandas con la frecuencia de ahora, pues eran otros tiempos y persistía cierto conservadurismo que se venía arrastrando desde los años sesenta.

La influencia de Sir Paul

Tuvo que aparecer Sir Paul McCartney para poner en apuros a Alejandro Soberón Kuri y compañía en un tiempo donde era necesario para el negocio hacer conciertos de estadio, y el único que se tenía disponible para ese tipo de eventos no quiso ser rentado por su dueño. Entonces, ¿por qué no?, brotó la idea de construir un estadio para que el ex integrante de los ‘Fab Four’ pudiera presentarse.

Esta idea la sembró, según cuenta Kuri, el entonces mánager de Paul, Barrie Marshall. Y todo bien. El único problema acá era el tiempo que se tenía para construir semejante edificación para un concierto.

La ubicación del recinto fue hallada por los encargados de producción de Ocesa en esos tiempos. Así, se exploró el terreno, se dio el visto bueno, Ocesa charlo con Barrie Marshall y le dio a conocer que ya era un hecho la construcción del estadio para recibir al líder de Wings.

Y aunque no haya sido Paul quien estrenara el recinto, sino la reina Madonna, sí se le debe a él, a Marshall y a la pericia de Ocesa la existencia de este recinto que, 30 años después, nos permitirá volver a ver al británico adueñarse del escenario para disfrutar de su inmensidad.