Las pruebas de ADN realizadas a los restos calcinados encontrados en una finca en Lagos de Moreno, no son de los cinco jóvenes desaparecidos en ese municipio, aunque aún no concluyen los estudios que se realizan en las osamentas localizadas en una ladrillera este lunes, confirma el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

“Ya hay elementos para decir que esas, cuando menos, no corresponden a los jóvenes, incluso ya he platicado con los papás. Pediría que en esos temas los detalles pueda darlos la Fiscalía, pero sí puedo adelantar que en principio esas osamentas no corresponden a los jóvenes, están en proceso apenas, me refiero a los otros, prefiero no dar el dato de cuándo porque no lo tengo yo todavía claro, están en ese proceso”.

Sin querer dar más detalles en tanto la Fiscalía del estado no confirme otros datos, Alfaro Ramírez sólo mencionó la presencia de una placa metálica en uno de los cuerpos, que incluso las familias descartaron que fuera de alguno de los cinco jóvenes.

Confirmó que no hay respuesta de la Fiscalía General de la República de atraer el caso, pese a que es claro que se trata del crimen organizado.

El gobernador reprobó que el fin de semana se estuviera manejando la versión de otros jóvenes de una misma familia supuestamente desaparecidos y aseguró que fue muy irresponsable darlo por hecho y compartirlo en redes sociales sin corroborar la información, porque incluso pusieron en riesgo a policías que estuvieron buscándolos.

AMLO DICE QUE DAN APOYO A JALISCO

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a dar información sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno el 12 de agosto pasado, sólo se limitó a decir que no se tienen datos concretos y que siguen las investigaciones.

“Hasta ahora no se tiene nada en definitivo, eso es lo que puedo informarles. No podemos transmitir más información que esa. Se están haciendo análisis, estamos ayudando al Gobierno de Jalisco”, dijo.

Pidió que no acepten todo lo que sale en las redes sociales, porque hay noticias falsas. “Por ejemplo, ayer, antier, incluso gente bien intencionada, que se creyó que ya habían desaparecido cinco jóvenes más, hermanos. Pues resulta que no fue así, están en Estados Unidos, ellos mismos ya salieron a decirlo”.

Pero estuvo como dos días en las redes la noticia. Si nos metemos a hacer el análisis, seguramente que en todos los noticieros —pero, ya para qué, ¿no?— todos los noticieros, cuando no era cierto.

Entonces, hay que tener cuidado nada más. Desde luego, no se trata de ocultar, nosotros no vamos a ocultar nada, eso que quede claro, no somos tapadera.

