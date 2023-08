Dan Crenshaw arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora por el caso de Lagos de Moreno; “ya es hora de detener los juegos políticos y trabajar juntos”, dijo el republicano.

Con la reciente desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, en Jalisco, Crenshaw habló del tema y arremetió contra el mandatario mexicano.

En un video compartido en sus redes sociales, el congresista republicano afirmó que “el Cártel Jalisco torturó y decapitó a cinco jóvenes mexicanos. ¿Y su crimen? Ellos se negaron a unirse al Cártel”.

Sin embargo, las autoridades mexicanas aún no han dado con el paradero de los chicos desaparecidos y tampoco se ha confirmado oficialmente su muerte.

Bajo el contexto del caso, Dan se dirigió a López Obrador y dijo “yo tengo una pregunta para el Presidente de México: ¿cuánta más violencia pueden soportar en su país?, ¿cuándo van a llegar a su límite?”.

Crenshaw insistió en que México debe permitir ingresar a las tropas de Estados Unidos para combatir a los narcotraficantes:

“Yo creo que ya es hora de declarar a los cárteles enemigos de México y de Estados Unidos. ya es hora que nos dejen ayudarles. El Gobierno de México necesita las vastas capacidades militares de los Estados Unidos”.

Sobre que Andrés Manuel López Obrador considera que sería permitir que el país vecino invadiera el territorio mexicano Dan Crenshaw indicó:

“Usted ha dicho que yo quiero invadir a México, pero usted sabe que eso no es cierto. Usted sabe que nunca violaremos la soberanía de México”:

Por último Dan finalizó que “ ya es hora de detener los juegos políticos y trabajar juntos para combatir esta amenaza que afecta a nuestros dos países”.

