El programa espacial de la India acaba de vivir quizá el día más importante de toda su historia, esto luego de que se diera a conocer el alunizaje de su misión espacial llamada “Chandrayaan-3” y que esta pudiera enviar con éxito sus primeras imágenes del satélite espacial de la tierra.

Con este hecho histórico para el país asiático, se han convertido en el cuarto país de todo el planeta en haber logrado un aterrizaje suave de una nave espacial enviada a la luna, solo detrás de la Unión Soviética (hoy Rusia), Estados Unidos y China, por lo que su programa espacial toma fuerza para competir a nivel mundial.

Luego del fracaso que fue la misión espacial rusa llamada “Luna-25” la cual se terminó estrellando en uno de los cráteres lunares donde pensaba aterrizar, la misión espacial de la India “Chandrayaan-3”, logró con éxito llegar sin problemas al polo sur del gigante lunar y así, iniciar investigaciones acerca de este territorio desconocido para el hombre.

Esta noticia fue dada a conocer mediante la cuenta de X de la Organización India de Investigación Espacial (ISRO, por sus siglas en inglés) al rededor de las 07:34 horas del tiempo de México, con el siguiente mensaje:

“India, llegué a mi destino, aterrizaje suave en la luna ¡Felicitaciones India!”

Inmediatamente, después del éxito de esta misión, comenzaron a difundirse las primeras imágenes de la sede espacial en la India, de todos los investigadores y trabajadores que vieron como por fin recogían los frutos de tantos años de trabajo. También, desde Sudáfrica, por la reunión de los BRICS, el primer ministro, Narendra Modi, se unió de manera virtual para presenciar este hecho y felicitar a la ISRO por su trabajo.

“Cuando vemos estos momentos históricos con nuestros propios ojos, nos sentimos muy orgullosos. Es el amanecer de la nueva India“, dijo Modi tras este hecho histórico.

