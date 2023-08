El cantante colombiano Juanes ha logrado mantenerse vigente en la música a pesar de los diferentes cambios que han traído las modas, pues asegura que encontró el éxito de una forma muy sincera y sin pretensiones.

“Hace más de 20 años que salió mi primer disco solista y desde luego he visto tantas modas y artistas encabezar listas y entiendo perfectamente cómo pasan estas cosas; tengo hijos adolescentes que les gusta el urbano y creo que los jóvenes llevan a los artistas del momento a sonar por todos lados.

“Pero por el otro lado veo a gente como Juan Luis Guerra, Maná, Metallica, Rubén Blades y demás que no importa el tiempo y la moda que esté, ellos se presentan y llenan en donde se paren porque el éxito les llegó sin buscarlo enteramente, simplemente fue su sinceridad y la forma de hacer bien las cosas lo que los hizo ganarse un lugar con un estilo muy propio y yo me siento dentro de ese parámetro”, aseguró el cantautor colombiano.

Juanes ha dedicado su vida entera a la música y uno de sus objetivos es innovar para mantenerse en el gusto del público y por ello se siente agradecido.

“A la distancia me siento orgulloso de mi por haberme lanzado al abismo de la manera en que lo hice y quizá fue que tuve suerte y todo salió bien, pero en gran medida me hubiera gustado estar más preparado para lo que viví, aunque creo que uno nunca está preparado para nada ni para morir y eso que es lo único seguro que tenemos”, reflexionó.

ENTRE EL METAL Y LA IA

Juanes se encuentra en un momento de mucha creatividad en su carrera, pues además de sus conciertos, recientemente publicó un libro y aseguró que hay varios proyectos más en su agenda.

“A principios de año participé en una película que saldrá a través de Amazon en 2024, fue algo diferente que me encantó experimentar. En lo musical estoy haciendo un EP de metal, algo muy diferente de lo que he hecho en los últimos años, el cual vuelve a mi vida porque me quiero dar el gusto, siempre me ha gustado este género y nunca he dejado de tocarlo, pero creo que ahora tengo la claridad que antes no tenía. De todas formas será algo muy corto”, aseguró.

Por otro lado destacó que él no teme a la moda de la Inteligencia Artificial, pues por el contrario, encuentra bastantes beneficios en esta tecnología.

“La IA me encanta, no le tengo temor, he leído artículos y escuchado lo alarmante que es para muchos sobre la amenaza a la creatividad y de profesores sobre que los estudiantes ocupen el Chat GPT, pero creo que es una herramienta que puede hacer crecer nuestra creatividad en la escritura, composición, fotografía. La cuestión es aprenderla a ocupar a favor y en particular en la música yo no creo que una computadora pueda reemplazar al esfuerzo humano.

“Particularmente, yo siempre he sido humano a través de mis canciones, desde mis primeros álbumes porque es la conexión con la esencia cantarle a la vida, al amor. El contacto humano es clave en la música, eso que conecta con la gente que te escucha yo le llamo el alma y debe estar en cada canción”, finalizó el intérprete.

Juanes volverá a los escenarios mexicanos en el Auditorio Nacional el próximo 19 de octubre con su gira Vida Cotidiana.

LEG