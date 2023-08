El medio artístico mexicano está de luto luego de la muerte del actor David Ostrosky de 66 años, misma que fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

“La @ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete David Ostrosky“, dijo por medio de su cuenta de Twitter (@ANDIMexico).

El actor es recordado por su participación en las telenovelas El vuelo del águila y La antorcha encendida, mientras que su último trabajo a cuadro fue en Vencer la ausencia, una de las más exitosas producciones de Rosy Ocampo.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento.

Meses atrás Ostrosky fue diagnosticado con un tumor en el brazo, por lo que tuvo que abandonar las grabaciones de la serie de Televisa.

En ese entonces el histrión aseveró a un programa de Televisa espectáculos que ninguno de sus órganos estaba dañado y se encontraba en las últimas sesiones de quimioterapia.

“Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: “El dolor de tu brazo no es del cuello, tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo’. Yo traigo un tumor en el brazo, agradezco muchísimo a la vida que sea en el brazo y no en algún órgano en donde te afecte”, dijo Ostrosky en una entrevista en la que detalló su estado de salud y se mostró optimista.

David Ostrosky Winograd nació el 1 de diciembre de 1956 y uno de sus papeles más reconocidos fue en la serie de Netflix, La Casa de las Flores por su rol como el Dr. Salomon Cohen.

Fue a finales del 2022 cuando se le detectó un tumor en el brazo; después de varias quimioterapias, los médicos determinaron que se debía amputar el brazo para evitar la propagación del cáncer al resto del cuerpo.

