Ya no hay más mexicanos en la Leagues Cup. Este martes 15 de agosto, los Rayados de Monterrey perdieron 2-0 ante el Nashville en las semifinales del torneo.

El debacle de los clubes mexicanos llegó en el torneo internacional, pues tras la derrota de los regios en la semifinal, la Gran Final se jugará entre equipos de la Major League Soccer (MLS).

Desde el primer momento, los de Nashville se vieron superiores en el partido y al minuto 14 anotaron un golazo. Sin embargo, tras una revisión en el VAR, la anotación fue anulada.

Los estadounidenses no dejaban de ser peligrosos, mientras que Rayados poco a poco se acercaban a la portería rival. En los minutos finales del primer lapso estrellaron un balón en el travesaño y algunos remates más se fueron por los costados de la portería. El partido se iba al descanso 0-0.

It is a HUGE win for the boys in gold 💛#EveryoneN pic.twitter.com/jlvZGNN7ZC

— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 16, 2023