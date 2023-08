El empleado tuvo un accidente con una maquinaría pesada por lo que recibió varios golpes; ocurrió en la construcción del nuevo estadio del Everton.

La muerte del trabajador ocurrió este 14 de agosto durante las obras del nuevo estadio del Everton de Inglaterra.

Se trataba de Michael Jones de 26 años de edad quien laboraba en la construcción del Everton Stadium ubicado en Bramley-Moore Dock, Liverpool, Inglaterra.

De acuerdo con versiones periodísticas locales, Jones tuvo un accidente con una maquinaria pesada por lo que recibió varios golpes en la cabeza mismo que resultaron de gravedad por lo que requirió ser trasladado al hospital de Aintree.

Sin embargo, los médicos poco pudieron hacer y Michael murió en el nosocomio. El Daily Mail indicó que este 15 de agosto se realizaría la autopsia de rigor.

Por este suceso, las autoridades de Liverpool realizarán una investigación y se mantendrán en trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Salud.

Tras el lamentable suceso el Club Everton emitió un comunicado en el cual expresó estar “desconsolados por la noticia de que un trabajador murió luego de un incidente en el sitio del Everton Stadium en Bramley-Moore Dock”.

También emitió su condolencias a los amigos y familiares de Michael Jones y agregó que “el contratista del estadio, Laing O’Rurke, inició de inmediato una investigación y trabajará con la policía y el ejecutivo de salud y seguridad para establecer todos los detalles del incidente”.

Everyone at Everton Football Club is heartbroken by the news a male worker has died following an incident at the Everton Stadium site at Bramley-Moore Dock.

The thoughts and condolences of everyone connected with Everton are with his family, friends, and colleagues at this… pic.twitter.com/stSE0mmtSG

— Everton (@Everton) August 14, 2023