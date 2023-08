Nueva información ha surgido alrededor del futuro de Harry Kane en el futbol de Europa, de acuerdo con información dada a conocer por los periodistas Fabrizio Romano y David Ornstein, el Tottenham habría aceptado la propuesta para que el delantero inglés abandone al club.

Luego de que el club Londinense se quedara a un punto de puestos europeo y tras haber realizado una pésima temporada, algunos rumores apuntaban a que el delantero de la selección de Inglaterra estaría por abandonar al equipo, uno de los destinos que más fuerte se manejaban era Alemania.

El Bayern Múnich, actual campeón de la Bundesliga, habría puesto sobre la mesa una oferta de más de 100 millones de euros para hacerse de los servicios de Harry Kane, esto con la finalidad de que encabece la reconstrucción del club luego de una muy difícil temporada.

En un principio, se hablaba de que el Tottenham rechazó la oferta en un par de ocasiones y que tenía intenciones de renovar el contrato de Kane con el equipo, cuyo vínculo está establecido hasta finales de junio de 2024, pero ahora surgió una noticia que cambiaría todo el panorama.

Tanto Fabrizio Romano como David Ornstein, dieron a conocer que tanto el Tottenham como el Bayern Múnich lograron alcanzar un principio de acuerdo para que se lleve a cabo la operación y que en esta nueva temporada, que está por comenzar, Kane se enfunde con la camiseta del cuadro bávaro.

Detalles indican que Harry Kane tendrá la última palabra para decidir en que equipo jugará, algunos factores que ayudarían a que se marche a Alemania sería la obtención de títulos, algo que no ha podido conseguir durante su estadía en el cuadro de Londres desde que inició su carrera.

Bayern and Tottenham have reached an agreement in principle for Harry Kane — worth more than €100m package, as @David_Ornstein reported 🚨🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

It’s now up to the player. Kane has to make final decision very soon after long negotiations. pic.twitter.com/MXp93YNZih

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023