La novela ha llegado a su fin, luego de algunos fichajes caídos y varias negociaciones, Edson Álvarez fue anunciado como nuevo jugador del West Ham para la temporada 2023-2024 en la Premier League, el ‘Machín’ por fin podrá jugar en la mejor liga del mundo tras su paso por el Ajax, firmando un contrato hasta junio de 2028.

El mexicano de 25 años tuvo que esperar un par de años para poder llegar a Inglaterra, recordemos que a mediados del año pasado, su llegada al Chelsea se vio frustrada luego de que la directiva no aceptara la oferta por 50 millones de euros que había puesto el club inglés.

Sumado a esto, Edson Álvarez tenía la molestia de que a varios de sus compañeros no les ponían trabas para efectuar sus salidas del equipo, pero con él sí, hace un par de meses, también se hablaba de su fichaje caído con el Borussia Dortmund de Alemania.

Se habla de que el West Ham tuvo que desembolsar alrededor de poco más de 35 millones de euros para hacerse de sus servicios, David Moyes, viejo conocido por la afición mexicana, será el entrenador del jugador surgido de las águilas y que para esta temporada disputarán Europa League, esto tras haber ganado la final de la UEFA Conference League.

“Estar aquí en Londres y ver el London Stadium, es increíble. No puedo esperar para jugar aquí frente a los fanáticos del West Ham. Es un momento muy sentimental para mí en mi carrera. Unirme a un club como el West Ham es un sueño para mí y mi familia”, dijo Edson tras firmar su contrato.

Edson Álvarez usará el dorsal número 19 para esta temporada, este sábado 12 de agosto será el debut del West Ham en esta nueva temporada de la Premier League, se espera que el mexicano pueda estar convocado y aparecer al menos en la banca, ya con los colores y camiseta de su nievo equipo.

