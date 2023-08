El mundo de las cryptomonedas sigue dando de que hablar, ahora con el fin de respaldar las inversiones de sus clientes, sus activos y sobre todo su liquidez, PayPal recientemente anunció el lanzamiento de su “Stablecoin”, una moneda estable que está respaldada por el dólar americano.

Bajo el nombre de PayPal USD (PYUSD), la empresa dedicada la las transferencias y pagos vía web anunció el lanzamiento de esta criptomoneda, señalando que se podrá comprar y vender dentro de su plataforma. Cada moneda estable tendrá el valor de un dólar y para dar seguridad y confianza a los inversores, señalaron que tiene el respaldo en bonos del Tesoro de EU.

Otra de las ventajas que han dado con este nuevo lanzamiento es que podrás transferirlo a tus amigos que tengan cuenta dentro de la plataforma, podrás usarla para comprar otras criptomonedas admitidas dentro de PayPal, usarla como método de pago en tiendas que la acepten.

Recordemos que una “Stablecoin” o “Moneda estable” es un tipo de criptomoneda que a diferencia de otras como “Bitcoin” no está sujeta a la enorme volatilidad que pueda afectar su valor dentro del mercado y que está respaldada por monedas físicas, en este caso por el dólar americano.

Se espera que con el paso de los meses, los cientos de usuarios que tienen una cuenta de banco dentro de esta plataforma y que esté ligada a sus tarjetas, puedan hacer la compra de PayPal USD (PYUSD) para usarla para diferentes fines, ya sean personales o como método de inversión.

Por último, la compañía dejó en claro a todos sus usuarios que no habrá tarifas adicionales para comprar, vender, mantener o transferir PYUSD a cuentas de saldo de PayPal de EU elegibles.

Today, we’re unveiling a new stablecoin, PayPal USD (PYUSD). It’s designed for payments and is backed by highly liquid and secure assets. Starting today and rolling out in the next few weeks, you’ll be able to buy, sell, hold and transfer PYUSD. Learn more https://t.co/53RRBhmNHx pic.twitter.com/53ur2KmjU7

— PayPal (@PayPal) August 7, 2023