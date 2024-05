En la mas reciente edición del Festival Internacional de Cannes en Francia, se suscitaron situaciones incómodas, para mas de una artista, que dieron mucho de qué hablar en redes sociales y despertaron el malestar de varios internautas.

Los problemas giraron en torno a una guardia de seguridad situada en las escalinatas del recinto donde se llevó a cabo el evento, quien molestó a su llegada a conocidas artistas que de manera coincidente eran extranjeras.

La actriz y ex Miss República Dominicana, Massiel Taveras, recibió un trato no adecuado por parte de dicha empleada cuando al momento de subir por las escalinatas fue detenida de manera abrupta.

En un video publicado en redes se puede ver a Taveras, visiblemente molesta, empujar a la guardia para no ser tocada, mientras intenta acomodar la larga cola de su vestido que llevaba impresa una gran pintura del rostro de Jesucristo.

Giannina Azar, diseñadora del controvertido vestido, aclaró en Instagram el desafortunado suceso.

“Hermano, no la sacaron, ella realizó su alfombra espectacular, pero en la entrada del teatro donde se ve la película se armó un alboroto con la cola que es súper larga”, escribió Azar.

Otra celebridad que fue molestada por la misma persona fue Yoona, actriz surcoreana e integrante del grupo K-pop Girls a quien la guardia apuró para que dejara la escalera y no le permitió saludar ni hablar con personas que la llamaban en la parte de abajo.

Resalta que Massiel y Yoona no fueron las únicas afectadas, pues se sabe que la cantante Kelly Rowland, ex integrante del grupo Destiny´s Child, también tuvo un altercado con la misma trabajadora y se hizo de palabras con ella en la misma zona, por non dejarla saludar a sus fans.

“Hubo otras mujeres que asistieron a esa alfombra que no se parecían mucho a mí y no las regañaron, ni las empujaron, ni les dijeron que se bajaran. Y me mantuve firme”. dijo Kelly Rowland al ser cuestionada al respecto.