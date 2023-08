“A mí nadie me ha dicho que soy la candidata”: responde Xóchitl Gálvez a Preciado

Al asegurar que no es producto de un “dedazo”, Xóchitl Gálvez, aspirante a representar al Frente Amplio por México, aclaró que a ella, nadie le ha dicho que es la candidata como aseguró esta mañana el todavía panista y aspirante presidencial, Jorge Luis Preciado.

“A mí nadie me ha dicho que soy la candidata, si no, no andaría en chinga por todos lados (…) alguien que sabe que ya es, pues se tira a la hamaca a esperar el resultado y no, yo sigo buscando las firmas, quisiéramos llegar al medio millón como meta”, aseguró la senadora.

Lamentó que una vez más un hombre la descalifique, “no soy producto de un dedazo, o sea, otra vez un hombre descalificando el trabajo de una mujer, más cuando toma la decisión, la decisión la van a tomar los ciudadanos en una encuesta imparcial que lo va a hacer una institución del prestigio”, declaró en conferencia de prensa desde Mazatlán, Sinaloa.

Dijo que hasta ahora, ella está en primer lugar en todas las encuestas, lo que revela que no es un dedazo, sino “un reconocimiento a un trabajo, una trayectoria”. No obstante, dijo que respeta mucho a Preciado, “y yo lo que le diría es: que que no necesitamos en este Frente, que la verdad todos son indispensables y todos tendríamos algo que hacer si su misión es rechazar este proyecto autoritario que tenemos hoy instaurado en el país”.