Con reconocimientos mundiales, un crecimiento exponencial dentro del país y un buen número de atletas interesados en la materia, el flag football en nuestro país vive un proceso de crecimiento y apuesta a metas naturales como el profesionalizar a las nuevas generaciones o que la disciplina alcance un reconocimiento olímpico a nivel internacional.

Al acumular 21 años dentro del flag football, 12 años en Selección Mexicana y cerca de tres como capitana, Ana Rojano señala en entrevista con 24 Horas que uno de los cambios que deben suceder con este deporte, es poder vivir de su práctica, como pasa con disciplinas mucho más mediáticas como el futbol americano en Estados Unidos.

“La mayor mejora tendría que ser el poder llegar a ser profesional y que las nuevas generaciones puedan vivir de esto en un futuro. Que se puedan abocar 100% al deporte y a lo que está relacionado con él”, señala la capitana de ‘Las 12 de Oro’ (Selección Mexicana).

Pese a quedar recientemente por debajo de Estados Unidos en la final del Americas Championship de flag football, la mexicana cataloga al equipo tricolor como punta de lanza en la disciplina a nivel mundial, al destacar que no hay otro país que domine su práctica como México.

“El país siempre se ha caracterizado por tener amplio dominio de este deporte. Hay basta experiencia en este juego y nadie lo domina como México. Fue por nosotros que se realizaron varios cambios en las reglas internacionales, porque llegaba un punto en el que ‘tocheabamos’ al rival”, destaca Rojano.

A estas alturas de su carrera y con 34 años de edad, para Ana sigue siendo un motivante especial el formar parte de los procesos selectivos para representar a México, que ya ha comenzado a ver recambios naturales en el equipo. “En mi caso, competir para ganar un lugar en selección, con jugadoras que tal vez me doblan la edad es lo que me mantiene motivada”.

“La disciplina está dando un crecimiento abrumador. Sabíamos que ya se jugaba mucho en el país con varias ligas, pero en los últimos años derivado del resultado de los World Games, hoy se ve una mayor implementación de este deporte en escuelas dentro del país”.

Orgullosa de lo que Diana Flores ha logrado con su papel junto a la NFL, Ana asegura que su situación es benéfica para seguir con el desarrollo del Flag Football en el mundo. “Diana es la voz y la imagen de cualquier niña en México, que quiere aspirar a cosas grandes”.

A un año de que se cumpla la polémica disputa entre las seleccionadas de americano y el presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano, César Barrera, por la falta de apoyos previo y durante el mundial de la especialidad en Helsinki, Rojano afirman que en su disciplina la relación con la autoridad nacional siempre ha sido de cordialidad y de constante apoyo hacia ellas.

“Yo dentro de los doce años que he vivido en selección no me ha faltado nada. Yo he visto la evolución que ha tenido también la parte administrativa. He visto que se han buscado las formas de conseguir lo que se requiere para apoyarnos y que nosotras solo nos concentremos en lo deportivo”, agregó la mexicana.

Acompañada hoy por Sheilla Silva, Ana trabaja en el proyecto ‘Next Gen’, con el objetivo de dar clínicas deportivas enfocadas en Flag Football, para que todas las interesadas en practicar la disciplina reciban todas las herramientas que se requieren para su práctica y consigan una carrera similar a la de ella.

“Si tú como atleta no te comprometes, no buscas las herramientas y los apoyos necesarios para llegar a esto y lo ves como un plan de vida, será difícil que mantengas una carrera prolongada”, concluyó la capitana tricolor.

