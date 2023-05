La jugadora de football flag, Diana Flores, será la primera jugadora de esta disciplina que esté dentro del Salón de la Fama de la NFL, pues la camiseta que usó para el popular comercial que se estrenó en el pasado Super Bowl (Run with it) y su balón de fútbol firmado por Billie Jean King y Sauce Gardner de los New York Jets, formarán parte de una colección en el prestigiado museo.

“Me siento muy honrada de que mi camiseta se convierta en parte de la colección del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, junto con las Leyendas de la NFL y las estrellas del fútbol que admiro mucho”, dijo Flores.

Sobre el famoso comercial, la vicepresidenta senior de marca global y marketing de consumo de la NFL, Marissa Solis, destacó que “Run With It” fue un momento histórico para la NFL. “Tomamos nuestra plataforma más grande del año para presentar no solo el fútbol americano de bandera, sino específicamente cómo las mujeres están cambiando el juego e inspirando a las generaciones de atletas por venir”, dijo.

Diana Flores es la capitana y mariscal de campo de la Selección Mexicana de Flag Football que ganó oro en los Juegos Mundiales del 2022. También fue nombrada, en el mismo año, por la NFL como Embajadora Global de Flag Football, como parte del esfuerzo para promover el crecimiento de esta disciplina a nivel internacional.

“Esto es muy significativo no solo para mí, sino también para el Flag football en general. Es enormemente simbólico mostrar que el fútbol es para todos, especialmente para las mujeres y niñas latinas”.

Flores comenzó a jugar flag a los ocho años y representa a México desde 2014, cuando fue convocada a los 16 años.

