Colombia logró un épico triunfo por 2-1 contra Alemania este domingo en Sídney con un gol en el último aliento, mientras Suiza y Noruega avanzaron a octavos de final en el Mundial Femenino, del que quedó apeada una de las organizadoras, Nueva Zelanda.

En una fecha intensa de actividad, la debutante selección de Marruecos logró su primer triunfo en el Mundial, al derrotar 1-0 a Corea del Sur y revivió sus opciones de avanzar en el torneo, aunque tendrá un hueso duro de roer contra Colombia en su próximo juego.

En el partido del domingo, la defensora marroquí Nouhaila Benzina se convirtió en la primera jugadora en disputar un partido mundialista usando velo.

La FIFA había retirado su prohibición de llevar velo hace casi una década, una disposición inicialmente tomada por la seguridad de las jugadoras.

El triunfo colombiano sobre Alemania deja al combinado cafetero a un paso de los octavos de final del Mundial Femenino.

La jugadora sensación Linda Caicedo rompió el cerrojo del partido en el 52 en una jugada personal que mostró una pincelada de su magia, mientras la goleadora germana Alexandra Popp puso la igualdad de penal al 89.

La defensa Manuela Vanegas anotó el gol del triunfo en tiempo de descuento al conectar de cabeza un tiro de esquina.

El partido por el Grupo H del Mundial se disputó en el Sydney Football Stadium casi repleto de un público entusiasta, que en su gran mayoría alentó a las colombianas en todo el partido.

“Lo que acaban de hacer estas chicas es extraordinario, es esa pasión como juegan, una entrega, una lucha. Es una gran alegría”, declaró el hijo del entrenador del equipo, Nelson Abadía, quien forma parte del cuerpo técnico, aunque no estuvo en el banquillo este domingo por una sanción.

Con este resultado, sumado a la sorpresiva victoria de Marruecos sobre Corea del Sur, quedó para la última fecha, el 3 de agosto, la definición de los clasificados del grupo a octavos de final.

Colombia, que lidera la llave con 6 puntos, se clasificará siempre que no pierda por una diferencia de cuatro goles frente al equipo africano, que cuenta con tres unidades, igual que Alemania. Corea del Sur, por su parte, está virtualmente eliminada.

