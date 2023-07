La tarde de este domingo 30 de julio, la conductora de televisión, Andrea Legarreta, dio a conocer al público mexicano el terrible fallecimiento de su madre, la señora Isabel Martínez, la información la dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram.

En un mensaje para dar a conocer la situación personal por la que está pasando en este momento y aprovechando la ocasión para darle unas últimas palabras de despedida para su madre, Andrea Legarreta expresó su sentir y compartió algunas fotos de ella y su madre juntas.

“Mami no esperaba despedirte tan pronto. No te decimos adiós porque sé que siempre vivirás en nosotros. En nuestro corazón… En nuestra alma. En el brillo de nuestros ojos. No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito. Gracias por TANTO mi preciosa, gracias por TODO lo bello que nos regalaste con tu hermosa existencia. Por la fuerza que nos dabas. Porque gracias a ti me levanté en medio del dolor y los días malos. Gracias por ser nuestra porrista oficial. Por regalarnos paz con tu dulce mirada que voy a extrañar tanto“.

Sin dar más detalles de las causas de la muerte de su madre, Andrea Legarreta dejó en claro que seguirá aplicando todo lo que le enseñó su madre y que siempre la llevará en su corazón.

Te podría interesar: Madonna manda mensaje a un mes de haber sido hospitalizada

Tras ver la publicación, cientos de sus compañeros de trabajo y gente del medio de la televisión que ha llegado a relacionarse con ella le han mostrado su apoyo, le han mandado su pésame y han enviado algunos mensajes de aliento ante la situación que pueda estar pasando su familia.

Hasta el momento se desconoce si aparecerá en los programas de esta semana del matutino “Hoy” o de las fechas en las que se llevarán a cabo los trabajos funerarios de su madre.

MC