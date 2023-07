En redes sociales se viralizó el emotivo momento que protagonizó la ‘Burrita Burrona’ tras romper en llanto luego de quitarse la botarga durante una entrevista, ¿la razón? , a continuación te contamos.

Fue en el último episodio del programa Pinky Promise, conducido por Karla Díaz cuando su invitado que en esta ocasión fue la Burrita Burrona, acaparó la atención de los televidentes y no solo porque se quitó la máscara sino porque rompió en llanto tras revelar algunos datos importantes de su vida; a continuación te contamos cuáles.

Aunque no es la primera vez que Memo Guzmán , el genio detrás de la Burrita, muestra su rostro, esta vez lo hizo para compartir con el público algunos de los sentimientos más emotivos que vivió antes de ser famoso.

Durante la charla que estuvo acompañada de unos tragos, la Burrona antes que nada le dio las gracias a Turbulence Dragg Queen-quien también estuvo en el programa- por haberlo apoyado y alentado cuando nadie más lo hacía.

“Yo sé que ella no puede creer o no sé, pero si yo algo lo he hecho por amor ha sido por Queen porque es mi amiga, es mi hermana, merece el respeto de toda la gente y es una de las mejores Dragg Queen que tiene México

Yo les voy a pedir a toda la gente que me sigue, que todo el amor y respeto que tengan siempre sea acerca de Turbulence porque sin ella yo no estaría aquí. Si algo yo sé hacer, es ser agradecida y agradezco que ella me haya creído. Te amo y eres una perra” dijo entre lágrimas Burrita.

Sin embargo no fue todo , ya que, otro de los momentos emotivos que hubo y por el cual no pudo contener el llanto fue tras recordar las vicisitudes a las que se tuvo que enfrentar antes de ser famoso. La Burrita Burrona rompió en llanto en Pinky Promise, tras recordar las vicisitudes a las que se tuvo que enfrentar antes de ser famoso

Entre lágrimas y con la voz entrecortada , afirmó que él no viene de “una familia con dinero”, por lo que se las ha visto “negras” , aunado porque siempre a visto a su madre luchar para sacar a su familia adelante, lo cual señaló que le ha partido el corazón la situación, pero a la vez también le ha dado la fuerza para seguir.

“Algo que yo tengo tatuado es que yo me puedo quedar sin comer, pero mi madre y mis hermanos jamás. Jamás les va a faltar. Mi mayor motor es que mi madre y mis hermanos, honestamente y orgullosamente, quiero que vivan la vida que no tuve. Todo lo que hago yo, lo voy a hacer porque quiero una vida mejor para ellos”, mencionó con un nudo en la garganta.

