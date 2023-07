La esgrimista ucraniana Olga Jarlan, descalificada el jueves de los Mundiales de esgrima por haberse negado a dar la mano a su rival rusa, tendrá un puesto garantizado en los Juegos Olímpicos de París 2024, anunció el presidente del COI, Thomas Bach, en una carta difundida por el ministro ucraniano de Deportes, Vadym Gutzeit.

“Habida cuenta de su situación particular, el Comité Olímpico Internacional le atribuirá una cuota suplementaria para los Juegos Olímpicos de París 2024 en caso de que no pueda clasificarse en el periodo restante”, indica la misiva, cuya autenticidad fue confirmada a la AFP por un portavoz del COI, y dirigida a Olga Jarlan, a la que la descalificación de la víspera le costó valiosos puntos en la carrera por estar en la cita olímpica.

La suspensión de Jarlan fue también levantada este viernes por la Federación Internacional de Esgrima (FIE), lo que le permitirá disputar la prueba por equipos a partir del sábado.

Esta decisión presumiblemente no será del agrado de Moscú, que ya había acusado al COI de favorecer a los deportistas ucranianos en detrimento de sus propios deportistas, desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022.

El miércoles, Ucrania autorizó a sus deportistas a enfrentarse con deportistas rusos o bielorrusos, a condición de que estos últimos compitieran bajo bandera neutral, como recomienda el COI.

Anteriormente, los ucranianos tenían prohibido participar en competiciones en las que formasen ciudadanos rusos o bielorrusos, a excepción del tenis, donde los jugadores compiten a título individual.

Olga Jarlan había criticado esa postura de Ucrania en una entrevista a la AFP a mediados de julio, en la que abogaba por que los deportistas ucranianos pudiesen hacer como sus homólogos del tenis.

El jueves 27 de julio, la esgrimista Olga Jarlan tuvo un duelo deportivo en el Mundial de Esgrima contra la rusa Anna Smirnova.

La deportista ucraniana ganó y al término del duelo, Smirnova se acercó a su rival para darle la mano, pero Olga Jarlan no aceptó.

La atleta extendió su sable, manteniendo la separación entre ambas, y luego abandonó el lugar.

“Mi mensaje de hoy es que nosotros, los deportistas ucranianos, estamos preparados para enfrentarnos a los rusos en el terreno deportivo pero no les daremos nunca la mano”, declaró Jarlan a varios periodistas en Milán.

Tras la negativa de Jalan, la atleta rusa protestó y se negó a abandonar la pista durante casi una hora después del final del duelo.

En tanto, la Federación Internacional de Esgrima la suspendió y la eliminó del Mundial, esto debido a que negarse a saludar al rival es sancionado con una descalificación en el reglamento.

Por su parte, la Federación Ucraniana de Esgrima protestó contra la descalificación y pidió la reintegración de su atleta, mientras que el COI hizo un llamado a mostrar “sensibilidad” hacia los deportistas ucranianos.

