La esgrimista ucraniana ganó la competencia pero al finalizar con un salud ella se lo negó a su rival de Rusia.

Tal hecho ocurrió en una competencia del Mundial de Esgrima de Italia 2023 en el duelo por el pase a los Octavos de Final.

En dicha competencia se enfrentaron Olga Jarlan (de Ucrania) y Anna Smirnova (de Rusia en la cual salió con el triunfo la esgrimista ucraniana por marcador de 15-7.

Sin embargo, al finalizar el duelo, como dicta los cánones en la competencia ambas rivales deben saludarse, pero Olgan se negó a hacerlo.

La acción de la esgrimista ucraniana se viralizó en redes sociales ya que las cámaras de televisión que transmitieron el duelo y el video se difundió.

Anna mostró se rechazó por la acción de su rival, cabe mencionar que Smirnova compitió con la bandera neutra ya que Rusia tiene sanciones debido a tanto por casos de doping como por los conflictos de guerra contra Ucrania.

Tras lo sucedido, la Federación Internacional de Esgrima determinó eliminar a Olgan Jarlan por negarse a saludar a su rival, esto a pesar de que la propia ucraniana venció a Anna.

Con esta sanción Olga quedó eliminada y Anna Smirnova avanzó a los Octavos de Final y se medirá contra Yoana Ilieva, esgrimista búlgara.

#Ukrainian fencer Olga Kharlan refused to shake hands with her rival from #Russia Anna Smirnova.

The Ukrainian defeated the Russian woman at the World Championships with a score of 15:7. pic.twitter.com/XHTPb1kyDy

— NEXTA (@nexta_tv) July 27, 2023