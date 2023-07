El presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de las restricciones del INE, presentó una encuesta que indica que Morena lleva el 40% de preferencia sobre el 19% que suma PAN, PRI y PRD. Con esta acción buscó asegurar que su movimiento no tendría razones para buscar dañar a la oposición. El sondeo que mostró revela datos de las encuestadoras Covarrubias y Asociados y Enkroll, bajo la pregunta: Y si las elecciones para presidente de la república fueran el día de hoy, ¿me podría decir por qué opción votaría?. Los datos también revelan una preferencia de solo 7% para Movimiento Ciudadano, mientras que el 25% dice no tener una respuesta. López Obrador mostró estos datos a manera de defesa ante los señalamientos que han surgido desde la oposición y de la propia Xóchitl Gálvez, de que la aspirante a la candidatura del frente opositor podría correr peligro, incluso la hidalguense a denunciado actos de violencia por parte de Morena. López Obrador advierte campaña falsa tras la nueva encuesta en que Xóchitl despega con fuerza. Aunque me infraccionen, vale la pena precisar. En su argumento, dijo que estas acusaciones forman parte de una campaña del grupo opositor porque no les sale nada, están desesperados; son capaces de mentir y calumniar, además de asegurar que eso es característico de la derecha. El odio y la violencia no tiene que ver con la izquierda. Siempre el autoritarismo lo impulsa la derecha. En la sección de Quién es Quien de las mentiras que encabeza Elizabeth García Vilchis, se dedicó también a referirse sobre el tema, mostrando algunos comentaristas televisivos que han sugerido la posibilidad de un ataque contra Gálvez. Es una campaña muy sucia. El presidente puntualizó que no existe ninguna razón, es una invención producto de un coraje exacerbado porque no han podido detener el proceso de transformación y porque cada vez se les aleja más la posibilidad de regresar por sus fueros. Ojalá y todo mundo se tranquilice, se serene. Vamos muy bien como país.

DIPUTADO IGNACIO MIER; ANUNCIA ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR EL DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, informó que dentro de las actividades por el Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, el miércoles 2 de agosto se llevará a cabo un foro en la Cámara de Diputados al que acudirán organizaciones civiles expertas en la materia. Informó que una comitiva de legisladoras de Morena acudirá a la Cumbre Mundial contra la Trata de Personas programada para el 27 y 28 de julio en Washington DC, Estados Unidos, y de manera paralela se celebrará en San Lázaro un foro sobre el tema. Anunció que las Comisiones de Igualdad de Género y Derechos Humanos, presididas por las diputadas Julieta Kristal Vences Valencia y Nelly Minerva Carrasco Godínez, organizan un Parlamento Abierto a fin de enriquecer las iniciativas que se encuentran en dictaminación para avanzar en el combate al problema que afecta principalmente a las mujeres. Detalló que en el evento del miércoles 2 de agosto, en San Lázaro, se prevé la asistencia de diversos colectivos y de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para analizar una estrategia integral que permita sumar esfuerzos en el combate a la trata de personas. Explicó que el foro tiene el objetivo de visibilizar, socializar y concientizar sobre el tema; que la gente sepa que éste es un problema que está aquejando al mundo. Mier Velazco lamentó que en México la trata sea el tercer delito más cometido y que, debido a la dificultad para configurarlo, sólo se denuncie el 6 por ciento de los casos; por ello, el Gobierno de México emitió un decreto a fin de que el delito sea perseguido de oficio. Destacó que las y los diputados federales de Morena trabajan en una reforma constitucional y a nivel Código Penal para evitar que más personas caigan en manos de la delincuencia: 85 por ciento mujeres y 15 por ciento hombres. Hizo un llamado a la sociedad a estar alerta, ya que las personas son enganchadas y engañadas a través de las redes sociales.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; REVISA CON LUISA MARÍA ALCALDE AGENDA LEGISLATIVA PARA EL PRÓXIMO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que sostuvo una reunión con la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional entre el Gobierno federal y el Senado de la República. Compartimos completa disposición para mantener un diálogo permanente en atención a los temas legislativos para beneficio del pueblo de México. Ramírez Aguilar indicó que, en la reunión revisaron temas de la Agenda Legislativa, los cuales se buscará impulsar en el siguiente Periodo Ordinario de Sesiones. Como siempre, tenemos una buena cooperación en el Senado de la República con el Poder Ejecutivo. Al respecto, Alcalde Luján expresó que este tipo de reuniones permiten mantener la coordinación y fortalecerla, a fin de preparar las iniciativas y propuestas que vienen para el próximo Periodo de Sesiones. Aquí están las puertas abiertas.

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SANTIAGO CREEL; LAMENTA ACUSACIONES EN SU CONTRA POR USO INDEBIDO DE RECURSOS

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, restó importancia a la denuncia por supuesto uso indebido de recursos públicos que fue interpuesta en su contra por parte del morenista Alejandro Robles, y criticó que tales acusaciones solo hacen perder el tiempo al Estado mexicano para perseguir a los verdaderos delincuentes. El panista lamentó que las acusaciones en su contra se tratan de un asunto político que solo hace perder el tiempo de las autoridades, por lo que él no las toma en serio. En ese sentido, hizo un llamado al partido Morena a consultar la página de transparencia de la Cámara de Diputados, y advirtió que, si las acusaciones en su contra persisten, presentará una demanda por daño moral. Sólo están haciendo perder el tiempo y recursos a la Fiscalía General de la República y refirió que, de ganar la demanda contra el partido guinda, la intención es que los recursos que se obtengan sean entregados a la FGR para compensar lo gastado en la investigación en su contra. Creel Miranda aseguró que no se siente presionado para pedir licencia a su cargo, sin embargo, dijo que estaría dispuesto a pedir licencia si se garantiza que un miembro de su partido, el PAN, tomará su lugar, pues mencionó que sería necesario para asegurar la continuidad de las acciones de inconstitucionalidad que ha impulsado.

RICARDO MONREAL; MANTENDRÁ LA LUCHA POR DIGNIDAD Y PROMETIÓ A SUS SEGUIDORES NO DEFRAUDARLOS

El senador Ricardo Monreal, aspirante a la presidencia por Morena, durante su visita a Guanajuato, indicó que se mantendrá a la lucha por dignidad y prometió a sus seguidores no defraudarlos, por lo que rajarse no se encuentra en sus planes a futuro pues seguirá en la lucha hasta el próximo 6 de septiembre. Apuntó que ha existido una guerra sucia y se han hecho conjeturas en los medios de comunicación sobre su falsa salida de la lucha partidista, por lo que descartó declinar a favor de Marcelo Ebrard, Adán Augusto López o Claudia Sheinbaum, como se ha mencionado. Monreal Ávila sentenció que los rumores sobre su declinación responden a que está preocupando su presencia en la contienda partidista y rumbo a los comicios del 2024; no obstante, reiteró que se mantendrá en la lucha por respeto al movimiento. Eso es falso, pero algo está pasando, les está preocupando mi presencia, pero Monreal se va a mantener hasta el final, por respeto a esta lucha, por dignidad, por la democracia. ¡Vamos a sostenernos!. Voy a dar la sorpresa, soy un hombre de lucha y estoy agradecido con todos los medios de comunicación, gracias a ellos soy conocido. Monreal Ávila instó a la unidad al interior de Regeneración Nacional más allá del resultado que se dé en la encuesta que designe a la persona que comandará los trabajos del partido rumbo a los comicios del próximo año, pues indicó que es necesario que se garantice la continuidad de la Cuarta Transformación.

CLAUDIA SHEINBAUM; APUESTA POR UNA 4T CON DERECHOS

Claudia Sheinbaum Pardo, fue reconocida por su incansable lucha y compromiso con las causas populares las cuales han dejado huella imborrable en el panorama académico, social, político y gubernamental de México. Su liderazgo se ha forjado a través de años de lucha estudiantil y político-social. Cuando fue gobernante de la Ciudad de México, demostró una capacidad excepcional para enfrentar situaciones complejas con solvencia y humanismo que muestran su coherencia, coraje y decisión en la búsqueda de un país más justo, ejemplos de ello fueron el devastador terremoto de 2017, donde dedicó su tiempo y esfuerzo a recorrer las zonas afectadas y brindar apoyo a los damnificados o cuando durante la gestión de la pandemia del COVID-19 en la Ciudad de México se enfocó en la prevención, atención médica y asistencia social con lo que logró contener la propagación del virus y proteger a la población. Docentes, académicos, científicos e investigadores de Jalisco, manifestaron su apoyo a Claudia Sheinbaum. Para ellos el que una mujer gobierne el país tiene un significado trascendental pues es un hito histórico que honra la lucha de todas aquellas mujeres que nos precedieron en la búsqueda de igualdad y justicia. Dejaron en claro que el liderazgo de Sheinbaum hace que se rompan barreras y abre nuevos caminos para que exista un México más equitativo y progresista, además dicen estar orgullosos de apoyar a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo en su misión de construir un México mejor para todos.

SENADORA XÓCHITL GALVEZ; RESPONDE A AMLO POR MOSTRAR ENCUESTAS QUE DAN VENTAJA A ‘CORCHOLATAS’

La senadora Xóchitl Gálvez, pese a las aseveraciones de Andrés Manuel López Obrador, sobre que la senadora y aspirante a la presidencia, perdería contra cualquiera de las ‘corcholatas’, dijo sentirse motivada. Aseguró que Yegua que alcanza, gana. López Obrador presentó dos encuestas en las que mostraban a los aspirantes de Morena con una mayor ventaja que los aspirantes de la oposición, razón por la que negó que estuvieran preocupados en el partido. Aún con esto, la aspirante panista aseguró que no tiene miedo y que pese a la desventaja, lo suyo era remontar: Lo mío es remontar y ganar. Le anticipo al presidente que yegua que alcanza, gana. Aseguró que no tiene problemas con lo mostrado por el presidente y recordó un caso similar. Aseguró que durante su intento por llegar a la gubernatura de su estado natal, Hidalgo, tuvo tres puntos porcentuales de diferencia con su contrincante priista. Presumió su victoria en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde aseguró haber remontado 25 puntos en la encuesta. Todo esto es para que se reafirme el que no existe ningún temor a nada y que no tendríamos ningún motivo, además, de que somos respetuosos a los derechos de los demás, políticamente, no tendríamos ningún motivo para agredir a nadie.

MARCELO EBRARD; DESCARTÓ A HUGO LÓPEZ-GATELL PARA SU GABINETE, EN CASO DE QUE LLEGAR A LA PRESIDENCIA.

El aspirante a la presidencia, Marcelo Ebrard, fue contundente al asegurar que López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, no formaría parte de su equipo si gana las elecciones en 2024. Puntualizó que su postura no es porque considere que no ha dado buenos resultados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino que se debe a una diferencia de pensamiento. No, no es que lo haya hecho mal, es que pensamos diferente. Ebrard no entró en detalles acerca de su posición. Aseguró que no busca replicar la forma de gobernar de López Obrador. Su estilo no puedes tú reproducirlo. Pero sí compartimos una causa común. Ebrard aclaró que aunque tiene estilo propio, está consciente de que debe haber continuidad en los aspectos de la administración del presidente que fueron bien recibidas. Les interesa mucho que haya una continuidad en los programas, sobre todo los programas sociales, en que no haya condonación de impuestos, digamos en una serie de avances que hubo, que la gente respalda y que quiere que se mantengan, cosa muy lógica.

SILVANO AUREOLES; LA FORTALEZA DEL FRENTE ESTÁ EN LA UNIDAD

El contendiente que representa la izquierda en el Frente Amplio por México (FAM), Silvano Aureoles Conejo, se reunió con el Senador de la República, Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Durante el encuentro revisaron el avance de las etapas del FAM y el ex gobernador reconoció las valiosas aportaciones de Mancera a la democracia nacional y el fortalecimiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Silvano Aureoles, habló de la importancia de la unidad de todas y todos los que aspiran a coordinar los trabajos del bloque opositor, estar adelantando tiempos, tratando de demeritar el esfuerzo de los demás compañeros, hacer creer que hay dados cargados, no deja nada bueno, nos vemos como los de enfrente, pareciera que queremos lograr la candidatura a como dé lugar y no se trata de eso, lo que nos hace fuertes en el Frente es estar unidos.

SENADOR MIGUEL ANGEL MANCERA; REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL, UNA DEUDA CON LOS TRABAJADORES

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, indico que una de las grandes deudas que tiene el gobierno con las y los mexicanos, el GPPRD impulsa desde la Cámara Alta una reforma para que la jornada máxima de trabajo diurno y nocturno sea de seis y cinco horas, respectivamente, con ello se beneficiaría a un millón 645 mil 492 personas que desempeñan alguna actividad profesional para el Estado. De aprobarse, los cambios legales se aplicarían al artículo 123 constitucional apartado B, fracciones I, y II, por lo que consideró importante seguir hablando del tema dado que es urgente modificar los hábitos y costumbres en la sociedad de mexicana, sobre todo aquellos aspectos como el económico, social y de derechos humanos y se ven directamente influenciados por el ambiente tecnológico. Cabe señalar que la propuesta busca atender a quienes tienen un riesgo alto de sufrir discapacidades o fallecer por motivos ocupacionales. Esto último porque la Organización Mundial de la Salud aseguró que las jornadas laborales prolongadas provocaron 745 mil defunciones por accidente cerebro vascular y cardiopatía isquémica en 2016, cifra 29 por ciento superior a la del año 2000. Asimismo, en caso de aprobarse, aseguró el legislador, por cada cinco días laborales la persona trabajadora podría disfrutar de dos días de descanso. Con ello, se fortalecerían los derechos considerados en la Ley Federal del Trabajo, misma que ya les dotó de 12 días el periodo vacacional desde el primer año en el ejercicio del cargo. Mancera Espinosa concluyó advirtiendo que al igual que en otras luchas sociales encabezadas por el PRD, como el salario mínimo, no debe dejarse para después el tema y confió en que en un par de años esté podría ser otro logro en pro de las y los trabajadores.

ENRIQUE DE LA MADRID; ASPIRANTE DEL FRENTE VA POR MEXICO ESTA DE VISITA EN SINALOA

Enrique de la Madrid, aspirante del Frente Amplio por México, se encuentra en Sinaloa, donde se reunió con un grupo de jóvenes y productores del estado. Asimismo estará visitando los Mochis, el aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, está realizando un proceso de recolección de firmas. Enrique de la Madrid señaló la necesidad de un gobierno de coalición que promueva el crecimiento económico y garantice la seguridad en el país. Criticó el presidencialismo exacerbado y abogó por una nueva forma de gobernar para evitar la concentración de poder. En este Gobierno actual pues no hay nada. No invierten en nada, no entienden lo que es el desarrollo, no entienden el impulso al turismo y lo que sí saben es hacer de México un país espectacular, porque ahora todas las mal llamadas “corcholatas” están en los espectaculares, que cada uno cuesta 35 mil pesos. Expresó su preocupación por el aumento de la pobreza y la inseguridad en el país, así como la falta de oportunidades para los mexicanos. Criticó la gestión de la economía y la falta de crecimiento, achacando al Gobierno actual la responsabilidad de la situación que vive México. De la Madrid hizo un llamado a la unión y fortaleza del frente amplio por México para enfrentar los retos que enfrenta el país. Destacó la importancia de trabajar en conjunto para lograr un México mejor, donde las oportunidades sean una realidad para todos los ciudadanos. Enrique de la Madrid busca consolidarse como una opción para encabezar el frente amplio por México y promover un cambio en la dirección del país.

FMI; INSTA A NO RELAJAR LA POLÍTICA MONETARIA PESE A CRECIMIENTO ECONÓMICO INESPERADO

El Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que no es momento para que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) empiecen a relajar su política monetaria, porque la inflación está aún lejos de los objetivos del 2 %. Así lo apuntó el director de Investigación del FMI, Pierr-Olivier Gourinchas, con motivo de la publicación de las perspectivas económicas mundiales de este organismo. El gran problema sigue siendo la inflación, que aunque vaya en la buena dirección sigue muy lejos de los objetivos de los bancos centrales que están en el 2 %. Gourinchas, recordó que la inflación subyacente, la que no incluye ni energía ni alimentos, sigue estando más elevada de lo esperado.

