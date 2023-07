Este jueves se estrena el documental La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas, que aborda uno de los casos mediáticos que cimbraron a la sociedad mexicana al poner en jaque a la policía capitalina tras una series de asesinatos de ancianas estranguladas en su propio hogar.

“María José y yo nos preguntamos si valía la pena abordar un tema tan mediático y si había algo más que aportar. A nosotras nos interesa contar historias que tengan una aportación social o cultural y en ese sentido, al momento de empezar a leer sobre el caso, una de las biografías fue el libro de Susana Vargas (The Little Old Lady Killer: the Sensationalized Crimes of Mexico’s First Female Serial Killer), tuvimos acceso por primera vez a todas las carpetas de investigación del caso y, por supuesto, toda la cobertura de medios.

“Nos dimos cuenta que el caso era una excusa para hablar del sistema de justicia en México y que realmente lo que se conocía era muy poco, todo el foco se había puesto en Juana Barraza aunque había muchas otras cosas que valían la pena no ignorar, como la presunción de inocencia con ciertas víctimas que fueron arrestadas como falsos culpables y que al día de hoy, hay incluso una persona que está en la cárcel y con pruebas muy débiles”, dijo a pregunta expresa de 24 HORAS, la productora ejecutiva Laura Woldenberg.

Según las notas de producción de este documental de Netflix que se estrenará mañana por dicha plataforma, se ocupa de poner el foco en las víctimas mientras que denota que la Procuraduría de Justicia vuelca todos sus recursos y esfuerzos en lograr capturar al primer asesino serial de la historia del país.

Por su parte, María José Cuevas directora de esta producción añadió que, “a pesar de que en México hay una gran violencia, la gran reflexión es que hay un gran dolor en cada personaje que no se ve, mientras se consume información sin pensar en todo lo que hay detrás”, a lo que añade Woldenberg, que este documental “lo que intenta aportar es saber cuál es el rol de los medios de comunicación al contar estas historias, al construir un icono pop y no voltear a ver los daños que esto puede llegar a generar”.

Esta producción que fue calificada como “una escalofriante y rigurosa investigación periodística”, según Netflix cuenta con un enfoque empático hacia las víctimas en el que toma parte personajes claves en el caso como Renato Sales Heredia.

