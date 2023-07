Al asegurar que es el que menos recursos tiene, Ricardo Monreal, aspirante a la coordinación nacional de los Comités de defensa de la Cuarta Transformación, asegura que no va a declinar por ninguno de sus compañeros de Morena que se encuentran en la contienda.

“Ni me voy a dejar ni menos, me voy a rajar, voy a llegar hasta el 6 de septiembre (…) me han dicho primero que iba a declinar por Marcelo, luego que iba a declinar por Adán y ahora hasta por la doctora Claudia, no, eso es falso y, vaya que soy el de menos recursos, pero algo está pasando, les está preocupando mi presencia y todos quieren que Monreal esté con su equipo”, declaró.

Te podría interesar: AMLO ignora medidas cautelares y muestra encuestas a favor de Morena

No obstante, desde Guanajuato dijo que él se va a mantener hasta el final del proceso por dignidad, pero que en caso de que el resultado no le favorezca, regresará a la UNAM a dar clases.

El senador con licencia, evitó hablar de la aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, “la respeto, pero no hablaré de ella, no me voy a ocupar de ella, no le voy a dar tiempo a ella porque bastante tiempo necesita Morena para salir unido de este proceso. Si nosotros logramos salir unificados en este proceso interno el 6 de septiembre, vamos a ser imbatibles”, señaló.

Y dijo que los dichos del primer mandatario contra Xóchitl Gálvez no son ataques, sino derecho de réplica. “Creo que el presidente tiene el derecho de réplica, de decir: eso es falso, es inexacto, eso es calumnia, eso es una mentira; el presidente tiene derecho a hacerlo, ese es mi punto de vista”.