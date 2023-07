Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) obvió las medidas cautelares que le impuso el INE y exhibió 2 encuestas que favorecen a Morena.

En su “mañanera” el titular del Ejecutivo federal presentó los ejercicios realizados por Covarrubias y Enkoll en las que el partido en el que milita tiene amplia ventaja sobre la Oposición rumbo a las elecciones de 2024.

Esto, para apoyar su argumento en contra del relato que han manejado algunos comunicadores de que Xóchitl Gálvez podría sufrir una agresión fomentada por su Gobierno:

“Ojalá y me entiendan los del INE y los del Tribunal para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se detenga, sea derrotada la transformación, no hay nada. Al contrario, parafraseando a Juárez: el triunfo de la reacción es moralmente imposible”.

Por lo cual pidió que se proyectaran los resultados de las encuestas de Covarrubias y otra de Enkoll -difundida en El País-; en el primer ejercicio se le preguntó a la población “Si las elecciones para Presidente de la República fueran hoy, me podría decir ¿Por qué opción votaría?”:

“Morena Verde y PT. 49 por ciento, -no lo digo yo, acotó-; PAN, PRI, PRD, 19 por ciento; MC 7 por ciento. ¿Cuánto es la diferencia?, 30 Esta es una de Covarrubias que apareció el lunes”.

Y sobre el sondeo de Enkoll publicado en El País, con la misma pregunta Morena tiene preferencia bruta 54 por ciento y efectiva 60 por ciento; el PAN una preferencia bruta de 13 por ciento y efectiva 14 por ciento; y el PRI una referencia bruta 11 por ciento y efectiva 12 por ciento.

De ahí que él mismo cuestionara a la Oposición:

“¿Por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN, además de que no somos de malas entrañas, porque tendríamos que hacerles daño?”.

Por ello llamó a que “todo el mundo se tranquilice” y se serenen porque la presunta agresión a Gálvez Ruiz es un invento de sus opositores, que “no han podido detener el proceso de transformación, y cada vez se les aleja la posibilidad de regresar por sus fueros y sus privilegios”.