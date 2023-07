En medio de los cambios que ha experimentado Twitter en los últimos meses por parte de su actual dueño, Elon Musk, hoy se dio a conocer uno nuevo. La “X” ya formará parte de su identidad y esto dará inicio con el cambio de dominio.

Mediante su cuenta de Twitter adelantó que el dominio que conocemos de twitter.com cambiará a x.com. De hecho si se hace clic en el nuevo sitio este te traslada a la red social.

Esto forma parte de una serie de cambios que está implementando Musk y que adelantó en las primeras horas de este domingo.

Mencionó que a partir de este lunes se verán reflejados y que con ello inicia el fin de la marca como la conocemos.

“Y pronto diremos adiós a la marca Twitter y, poco a poco, a todos los pájaros”, mencionó en su red social.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023