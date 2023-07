Por considerar que el presidente está ejerciendo violencia política en razón de género en su contra, la aspirante a construir el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, advirtió que se irá a tribunales a impugnar la resolución del Instituto Nacional Electoral que señala que el primer mandatario no ejerció violencia contra la senadora.

“Yo sí creo que es violencia política (…) El presidente me está echando todo el poder del Estado, todo (…) lo que el presidente hace contra mí es violencia y me voy a ir a los tribunales y le voy a ganar y va a tener que ser inscrito en la lista de violentadores porque decir que soy un globo, que me inflan, decir que soy un títere de hombres, es no saber mi historia y no saber de qué estoy hecha”, denunció.

Explicó que la violencia política en razón de género es aquella donde una autoridad “quiere impedir que tú llegues a un espacio de poder por ser mujer”.

Dijo que haberse atrevido a publicar las cuentas fiscales de su empresa, a pesar de ser un secreto bancario y estar prohibido por la ley, es un tipo de violencia. “Lo que se va a topar es que soy una empresaria hace 31 años. Él prefiere un bandido como Nacho Valle que se robó 15 mil millones de pesos, que es un talegón, que está ahí en Gobernación sin hacer nada, esos son los huevones que no va a haber conmigo”.

En ese contexto, aclaró que ella no ha pedido que se terminen los programas sociales, no obstante, enfatizó que lo que ella ha declarado es que en sus gobiernos “no hay huevones, si los hay los corro”.

Desde Oaxaca, la senadora aprovechó para deslindarse de las declaraciones del expresidente, Vicente Fox, “detrás de mí no hay ningún hombre, eh. Yo sí tengo los ovarios para deslindarme de Fox y de quien me tenga que deslindar, porque yo estoy aquí por mi mérito, por mi capacidad, por mi trabajo, por mi talento” y aseguró que las pensiones a los expresidentes no van a regresar.