El piloto mexicano Checo Pérez sufrió un accidente durante una de las vueltas de la Práctica 1 del Gran Premio de Hungría.

Malas noticias para el mundo del automovilismo mexicano, esto después de que el piloto mexicano de la escudería Red Bull, Checo Pérez sufriera un pequeño accidente a los pocos minutos de haber comenzado la Práctica 1 del Gran Premio de Hungría.

Pérez no volvió a tener suerte en su sexta carrera de esta temporada de la Fórmula 1, ya que nuevamente tuvo problemas en una de las vueltas con su monoplaza RB19 pues se estrelló a los tres minutos de haber comenzado las prácticas libres de este viernes.

El piloto perdió el control de su auto antes de agarrar una de las curvas de la pista cuando tocó el césped y se salió de la pista lo que provocó que se estrellara con las protecciones del Hungaroring.

Sergio Perez clips the grass and his FP1 ends in the barriers 💥#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/2sWABZXYQl

— Formula 1 (@F1) July 21, 2023