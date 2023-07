En redes se viralizó un clip que captó cómo un niño, quien presuntamente “cansado” de las agresiones de su maestra , interrumpió la sesión de zoom de Gobernación para denunciarla.

A través de TikTok Dailen RM (@dailenoficial) compartió un video que muestra el momento en el que un menor de edad interrumpe una sesión vía zoom de Gobernación con la finalidad de denunciar las presuntas agresiones que le propicia su maestra.

Te podría interesar: CDMX: Benito Juárez considerada la alcaldía más segura

En el clip de 1:50 min que viene acompañado con la descripción: “Un niño de promedio de 10 que le tiene pavor a su maestra”, se puede apreciar como el pequeño que fue identificado como Iker, pide la palabra para leer su denuncia , la cual tiene relación con los Derechos humanos.

“Yo sólo quería leer algo rápido que preparé que me parece importante de los Derechos Humanos – comienza el pequeño-.

Aprovecho este día tan especial para recordarle a los niños y niñas que me están viendo que nuestra voz tiene mucho valor, y a los adultos que nos cuidan recordar que siempre es importante escuchar lo que sentimos. Hoy se cumplen tres meses en los que yo no he podido tener acceso a la educación.

Mi maestra Gabriela Guzmán Medina en más de una ocasión me agredió verbal y psicológicamente y la escuela en la que estoy inscrito la encubrió para que pudiera seguir trabajando de manera normal donde las únicas consecuencias las he llevado yo por ser niño, por no poder defenderme y porque mi voz no tiene valor”, explicó.

Asimismo mencionó que, aunque él la ha estado pasado “mal” durante este tiempo”, su agresora está feliz, ya que, pese a los hechos, las autoridades no han hecho nada ante su caso , aun sabiendo que existe un protocolo que dice que, “ una maestra violenta debe se ser retirada de su cargo”.

Señala que la docente Gabriela , presuntamente está protegida por la escuela, la cual le dio la espalda y se burló de sus derechos.

Siendo así que , pide a las autoridades correspondientes y a todo aquel que pelee por los Derechos de los niños que tomen cartas en el asunto ya que no es justo que, no se tenga un lugar seguro en donde los infantes se puedan desarrollar plenamente.

“Pido a las autoridades que mi escuela y la de los demás sea un lugar seguro y a que no permitan que nadie le haga daño a alguien menor. No me cansare de alzar la voz hoy niños bebemos tener claro que somos pequeños de estatura pero iguales en nuestros derechos.

Ustedes que pueden disfrutar de la escuela háganlo por mí y por los que, por otras razones, no pueden estudiar” , finalizó Iker.

Por su parte, la madre del menor en el video describió que su hijo, con excelencia académica, se atrevió a alzar la voz luego de que su maestra lo insultara, lo excluyerá e incluso permitirá que sus compañeros lo golpearan.

Y ante las agresiones, la maestra en lugar accionar, solo se burlaba y refería que era un “joto” por quejarse.

Posterior a ello , la mamá de Iker mencionó que ella trato de entablar un diálogo con la directora pero fue en vano ya que defendió a la maestra que da clases en turno matutino en la escuela “Gertrudis Bocanegra”, ubicada en la colonia San Felipe de Jesús, alcaldía Gustavo A. Madero, y la cual sigue en su cargo, a diferencia de su hijo quien tiene promedio de 10 y fue expulsado.

Finalmente, tanto ella como su hijo exhortan a las autoridades a proceder ante el caso ya que, el encubierto es un delito en el código penal.

CSAS