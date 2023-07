Después de meses de espera, de una gran campaña de mercadotecnia y de un gran hype generado por los fans, “Barbie” ha comenzado a proyectarse en algunas salas del mundo y la crítica cinematográfica ha emitido sus primeros comentarios sobre la nueva cinta de Greta Gerwig.

El famoso sitio de crítica “Rotten Tomatoes” ha dado a conocer los primeros comentarios que los especialistas de cine han emitido sobre esta nueva cinta, que promete ser la más taquillera del año, debutando con un 90% de frescura, recibiendo hasta ahora un total de 123 reseñas y contando.

Recordemos que el nivel de “frescura” que suele presentar este sitio es relativo y este porcentaje puede variar dependiendo el número total de reseñas que reciba, a menos de 24 horas para su debut, Barbie da buenas señales para su estreno al público mundial.

La película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, tendrá una duración de 1 hora con 54 minutos, además de estar con clasificación “PG-13”, es decir, será apta para mayores de 13 años y las personas que sean menores a esta edad deberán verla bajo la supervisión de un adulto.

Estos son algunos de los comentarios que se pueden ver en el sitio con respecto a la trama de la cinta:

“Extraña y maravillosa, es una de las películas más divertidas y graciosas jamás realizadas, y está brillantemente encabezada por la actriz y productora Margot Robbie, junto con la guionista y directora Greta Gerwig.”

“En esta exégesis existencial sobre lo que significa ser una mujer y un ser humano, Gerwig nos refleja nuestro mundo a través de la lente de Barbie y, al hacerlo, ofrece una declaración mordaz envuelta en una confección cinematográfica visualmente suntuosa y sublimemente tonta.”

“Una película conmovedora debajo de todo el fucsia persistente. Uno que tiene corazón y ambición, así como abundante belleza, por dentro y por fuera.”

Así que ya sabes, la última palabra que hay sobre lo que suceda respecto a la cinta la tiene el espectador, si quieres comprobar estos dichos de la crítica, te invitamos a que acudas a ver “Barbie” a partir de este 20 de julio en nuestro país.

Critics say #BarbieTheMovie is a thoughtfully self-aware, laugh-out-loud comedy that benefits from a flawless Margot Robbie and a scene-stealing Ryan Gosling. https://t.co/ZwNuObSwZX

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) July 19, 2023