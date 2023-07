Al reconocer que se le vienen tiempos difíciles y días duros, la aspirante a construir el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, dijo sentirse fuerte y que los ataques del presidente, Andrés Manuel López Obrador no la van a doblar.

“Me siento fuerte, no me va a doblar el presidente, estoy dispuesta a enfrentar al hombre más poderoso de este país”, advirtió.

Desde Cuernavaca, Morelos donde se reunió con sociedad civil y empresarios, la senadora, confesó que necesita bendiciones para protegerse.

“Me vienen tiempos difíciles, me vienen días duros, ahorita debo de confesarles que le pasé a pedir la bendición al señor obispo, porque vaya que la necesito, vaya que necesito muchas bendiciones (…)les pedí que oren por mí”, refirió.

Acusó a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de haberle pasado los datos de sus empresas y cuentas bancarias al primer mandatario.

Y sobre los contratos que dijo el presidente que Gálve tenía por mil 400 millones de pesos, declaró:

“¡Háganme la buena que yo tenga mil 400 millones de pesos, cómo se ven que estos pendejos en su vida, han pagado una nómina, cómo se ve que ellos no saben que hay costo de equipo, que hay materiales, indirectos, pago de seguro social, que los que estamos en la construcción si te queda el 8% ¡uta! te das de santos y de ese 8 págale el 33% al gobierno y te queda como un 4 y de ese 4 págale 10% a utilidades, estos güeyes no tienen puta idea porque en su vida han generado”, declaró.

Dijo que López Obrador “no puede creer que hayamos mujeres chingonas, trabajadoras, él a fuerza cree, como él lleva a una de la manita, en los camiones la he visto y en espectaculares, a mí nadie me lleva de la manita, yo estoy aquí por mi trabajo y no le voy a permitir ni a él ni a nadie que me difame, ya le dije que si quiere, me denuncie”, advirtió.

Señaló que dejará de hacerle un poco de caso al “señor” y se concentrará en lo que le toca, juntar las 150 mil firmas. “estuvieron chingue y chingue que fuera, ahora fírmenle”.

Gálvez Ruiz, informó que va muy bien y que el próximo lunes se dará a conocer la cifra oficial. “Pero si consigo las firmas, todo indica que voy muy bien en las encuestas, por eso están temblando como gelatinas. Por eso tiemblan”, declaró.