La leyenda de La Gran Duquesa Anastasia Nikoláyevna de Rusia surgida una década después de la ejecución de la familia Imperial Rusa durante la revolución bolchevique, da pie a la puesta en escena que combina hechos reales de la familia Romanova con la película animada, aseguran Gloria Toba y Manu Corta.

Estos cantantes que toma parte de la puesta en escena Anastasia, bajo la producción de Morris Gilbert y quienes darán vida a la Condesa Lily y a Vlad, aseguraron en entrevista con 24 HORAS que “esta es una gran producción que se desarrolla en un mundo sumamente interesante y emotivo que le ofrecerá al espectador un golpe energético y visual que la gente va a amar, según Manu, mientras que para Gloria le brindó la oportunidad de experimentar en producciones que les nutren mucho como artista, pues tienen la posibilidad de trabajar con el equipo estadounidense, con directores que tienen visiones muy amplias del mundo.

“A veces no sabemos cómo va a reaccionar pero Anastasia tiene una temática universal, no sólo de una situación histórica que sí sucedió, sino también de algo que nos conecta como seres humanos de la búsqueda de quienes somos, pero yendo más allá, el tema de la migración que como mexicanos lo tenemos muy presentes” dijo Gloria.

Aunque pareciera una historia fílmica muy lejana, para Corta hay un gran público que asegura que su heroína favorita es precisamente Anastasia, porque todo el tiempo están hablando de la esperanza y de encontrarse a sí mismas. “Los comentarios que me han llegado me han sorprendido y rebasado por lo que creo que la respuesta va a ser muy buena gracias a la fuerza emotiva de esta obra es impresionante”, a lo que agregó Toba también tiene mucho que ver la historia real con la fantasía, “donde no estará presente Rasputín y Vartok porque es otra versión adaptada a las versión animada con la historia real”.

Anastasia, el musical contará con los mismos temas musicales de la versión animada a la que también se han agregado otras canciones más ya que está inteligentemente escrita para que haya muchos flashes de la película.

El elenco está conformado por grandes actores. Como la gran emperatriz estará Irasema Terrazas; el papel del villano de esta historia lo interpretará el actor Carlos Quezada; Manuel Corta y Javier Manante le darán vida a Vlad y Dimitri, respectivamente; y en el papel de la hermosa Anastasia estará Mariana Dávila como la versión adulta y Sara Smith en el papel de la pequeña Romanova.

El musical fue nominado a dos premios Tony y ha ganado innumerables reconocimientos alrededor del mundo luego de su estreno en Broadway en 2017 y desde entonces se ha presentado en diferentes países como Alemania, Austria, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Japón, Países Bajos y ahora en México.

“Algo que me sorprende de esta pieza es la música, lo que nos obliga a contar con un nivel vocal, pero para ello también tenemos a grandes directores que te llevan de tal manera que sin querer vamos creando la voz para cada personaje durante el proceso; me he sentido cómoda como la Condesa Lily”.

En ese mismo tenor, Manu añadió que ha sido muy exigente el proceso del montaje vocal porque las partituras son muy complicadas. “Pero, la elección del elenco ha sido muy acertada porque todos están donde deben, está muy bien hecho y la gente va a venir a disfrutar de un gran concierto, a pesar de ser una gran obra de teatro”, finalizó el cantante.

La tecnología es una gran herramienta en lo que se refiere a parte de la escenografía, aunque se tiene la base que le da el ornamento para la construcción de la historia.

Anastasia, el musical de Broadway tendrá su primera función en el Teatro Telcel el próximo 3 de agosto en una noche mágica que marcará el inicio de uno de los musicales más esperados en México.

LO QUE DEBES SABER

Anastasia es un musical escrito por Terrence McNally, con música de Stephen Flaherty y letras de Lynn Ahrens y llega a México bajo la producción de Julieta González y Morris Gilbert.

LEG