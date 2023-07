El segundo Grand Slam cosechado por español Carlos Alcaraz, además de asegurarle el primer lugar en la clasificación internacional de la ATP, también lo convirtió en el primer tenista fuera del ‘Big Four‘ en coronarse sobre el césped del All England Club. Desde 2003 sólo Federer, Nadal, Murray y Djokovic habían ganado en “La catedral del tenis”.

Tras superar al serbio Novak Djokovic en partido desarrollado en cinco sets, con marcadores finales de 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4, tras cuatro horas y 42 minutos que duró el encuentro en la Cancha Central.

“Ser campeón de Wimbledon es algo que quería, pero sinceramente no lo esperaba, no pensaba que lo conseguiría tan pronto. Soy un jugador completamente diferente al de Roland Garros. He crecido y aprendido mucho”, destacó el español.

Al señalar su preparación para el encuentro final como un punto importante para ganarle a Nole, Carlos Alcaraz destacó su mentalidad para hacerse de su segundo título de mayor jerarquía dentro del circuito. “Estoy muy contento de no rendirme y de pelear hasta la última bola. Es el momento más feliz de mi vida, seguramente en cinco años cambie, pero por ahora no he vivido muchos momentos como este. He hecho historia, es lo más bonito y no va a cambiar en un tiempo”,

Tras haber concedido el primer episodio con apenas un juego ganado, el murciano se aventajó en el juego con dos sets consecutivos para forzar a ‘Nole’ a exprimir su mejor tenis y llevar el encuentro a su definición máxima, en la que el ‘balcanico’ no dejó de cometer errores puntuales en puntos específicos, que el tenista de 20 años consolidó con juegos ganados y el partido definido a su favor.

Aunque su destacada carrera hoy le tiene ya una victoria en el US Open y en Wimbledon, Alcaraz señala que seguramente cambiará mucho su manera de jugar con el paso de los años, al tener pocas situaciones como la vida hoy. “Probablemente en cinco años cambie. Ahora tengo 20 años y no he vivido demasiadas situaciones como esta, así que voy a disfrutar este momento”.

Luego de nueve aces para confirmar su saque, un tie break ganado para ganar el segundo set y 168 puntos por solo 166 de Djokovic, el español demostró haber jugado un tenis más completo para confirmar su segundo Major como profesional.

Su victoria lo deja con 880 puntos de ventaja sobre Djokovic en el ranking general, para poner como próxima cita el Masters 1000 de Toronto del próximo mes de agosto. Por lo pronto, el tenista de 20 años comienza hoy su semana 29 en la cima del tenis mundial.

Tras verse anulada la posibilidad de conquistar su Major número 24, Novak Djokovic destacó el nivel de su rival, para confirmar que el perder un partido bajo el contexto en el que se dio el encuentro, es un trato justo para él. “Gané finales épicas que estuve muy cerca de perder. Nunca es fácil caer en un partido ajustado. Es crédito total para Carlos que tuvo un asombroso aplomo en los momentos importantes del partido”./24Horas

Ranking ATP

Carlos Alcaraz 9.675

Novak Djokovic 8.795

Daniil Medvedev 6.520

Casper Ruud 5.005

Stefanos Tsitsipas 4.850

