El panista Santiago Creel acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ejercer contra él “discriminación inversa”.

El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados indicó que los presuntos ataques discriminatorios por su color de piel se han dado desde la mañaneras de parte de López Obrador:

“Ya han hecho muchas campañas en mi contra de puchi tipos. En las mañaneras he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mí origen, al color de mi piel, al color de mis ojos”.

Creel indicó que el Presidente de la República ejerce sobre él una “discriminación inversa”.

También añadió que:

“Porque aquí no todos somos iguales. El pueblo… es de él, los demás, ni a pueblo llegamos”.

Creel Miranda subió más la apuesta en su acusaciones contra Andrés Manuel López Obrador y dijo que solo “divide” y ataca con “resentimiento”:

“Es un hombre que tiene ese vicio de perversidad psicológica, de dividir, de confrontar y el hacerlo con resentimiento, con división, con odio, con venganza”.

Santiago Creel apuntó que no solo López Obrador lo hace con su persona, sino con los demás aspirantes del Frente Amplio por México:

“No dudo que haya muchos más ataques. A cualquiera de los aspirantes, pero estoy listo, decidido a enfrentarlos en el terreno que ellos quieran. Ahí estoy”.

¿Cómo ven al ridículo de Santiago Creel, acusando de “racismo a la inversa” a AMLO? Que según lo ataca por el color de su piel y sus ojos. JAJAJAJA. pic.twitter.com/0RU7kMaEYo — Carlos Zenteno (@CarlosVZenteno) July 17, 2023

Estas declaraciones de Santiago Creel le costó recibir críticas, sin embargo, en temas de cuestión de piel Enrique de la Madrid compartió un clip hablando de su color.

El también aspirante por el Frente Amplio por México compartió un video en su cuenta de Twitter donde dijo “¿cuál es el problema de ser güero?”, al compararse con un pescador.

“A él lo llaman ‘el güero’ y a mí me dicen que estoy demasiado güero, ¿cuál es el problema de ser güero ?”, preguntó al pescador a lo que dijo “ninguno. Dios así nos hizo”.

“Uno no escoge, yo salí, digo me faltó color, pero no me falta el amor por mí país, la pasión. Y sobre todo para que junto saquemos al mejor México posible”, finalizó.

¿Cuál es el problema de ser guero? Él es Marco de #Cuyutlán, #Colima, y además de ser gueros nos une el amor por el país y las ganas de construir #ElMejorMéxicoPosible. pic.twitter.com/P3W4DXTBk4 — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) July 16, 2023

