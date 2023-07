Aunque precisó que no son los tiempos electorales para definir el tema, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo que no descarta ir en Alianza para la elección de 2024, no obstante aseguró que no anticipará ejercicios que violen la ley electoral.

“¿Entonces no se descarta que vayan en alianza?”, se le cuestionó en Tijuana, Baja California.

“No. Se descarta que anticipemos ejercicios que no se han dado y en el que están violando otros sus propios procedimientos al querer anticipar candidaturas que no lo son, haciendo debate mediático de algo que no existe, y además que si existiera es contrario a la convocatoria de lo que están haciendo”, respondió.

Dijo que está dispuesto a dialogar con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien en días pasados criticó la negativa de Dante Delgado de entablar un diálogo con la oposición para hacer alianza y quitar de la presidencia de la República a Morena.

El también senador, informó que su partido “está construyendo todo el ejercicio electoral para el triunfo del 2024, conforme a la ley, somos la única organización electoral en México que está respondiendo de manera puntual a lo que establece la legalidad en México, y la legalidad en México establece que el proceso electoral inicia la primera semana de septiembre”, por ello insistió en no adelantar tiempos.