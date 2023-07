¿Lo recuerdas? en los últimos días se hizo viral el video de Zay, un niño etíope que expresó su deseo por ser mexicano, para comer quesadillas.

Tras la difusión del clip, jugadores de la Selección Mexicana de Futbol solicitaron ayuda en redes sociales para encontrar al menor.

Luego de un par de semanas, futbolistas del Tri viajaron a Los Angeles para conocer al pequeño y entregarle algunos obsequios.

En su encuentro, los jugadores sorprendieron al niño con un peluche del Tri, el uniforme de la Selección mexicana y una orden de quesadillas.

In love with being Mexicans and with quesadillas. 🇲🇽🤤💚 https://t.co/tXxfwFZpH4 pic.twitter.com/SihK8TZdsh

— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) July 16, 2023