El pasado 15 de mayo México se vistió de manteles largos, ya que este 2024, luego de que se llevará a cabo la Ceremonia de la Guía Michelin, con la finalidad de reconocer la gastronomía mexicana a través de establecimientos que ofrezcan experiencias culinarias excepcionales.

Ante esto, 157 restaurantes impresionaron a los inspectores de la Guía, explorando las ciudades y regiones de la Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León. Dos restaurantes obtuvieron 2 estrellas y dieciséis restaurantes 1 estrella.

Tal fue el caso de la taquería ‘El Califa de León’ ubicada en la avenida Ribera de San Cosme y que lleva más de 70 años ofreciendo unos de los considerados “mejores” tacos de la ciudad al tener en su menú diferentes cortes de carne que van desde bistec, chuleta, costilla y su especialidad, la gaonera.

Por lo que, ante el reconocimiento, cientos de personas que no habían tenido el honor de probar su menú se vieron interesados en visitar el lugar para constatar, que fue lo que la hizo acreedora a la estrella.

Para muchos, sin duda los tacos que se ofrecen en el pequeño negocio, han sido bastante “ricos”, sin embargo, para otros no, como para haber recibido tal reconocimiento.

TikToker critica la taquería que ganó la Estrella Michelin

Por lo anterior, el Tiktoker conocido como Dany Zuco (@soydanyzuco) quien ha destacado en la red China por hacer reseñas de comida de establecimientos “famosos” o de moda, y, por decir la verdad sobre si vale la pena o no el lugar, decidió visitar la taquería; sin embargo, se mostró insatisfecho ante la calidad de los tacos así como del tiempo que se tardó para ser atendido.

En el clip de 1:00 min, Dany Zuco en la descripción escribió:

“ Fuimos a probar los tacos disque ganadores de la estrella Michelin “El Califa de León” , están del asco, son caros, carne seca, pellejuda. Horribles”.

Asimismo detalló que ante lo viral que se volvió la taquería su tiempo de espera fue de 2 horas por la cantidad de gente que había, y para que no fueran la “gran cosa” pues comparó la carne con alguna que puedes comprar incluso en un supermercado. Por otro lado, indicó que las salsas estaban feas. En tanto, señaló que no valían la pena los tacos los cuales incluso son caros.

“Me tarde dos horas en la fila para los pedorros tacos, la carne la verdad se veía muy simple, a mi gusto se veia bien x, solamente les ponen sal y limón. Sus dos salsas estaban horribles y no picaban nada. Están entre 50 a 80 pesos ¡estan carisimos! Te digo que a mi gusto la carne se veia super simple wey, no se veía la gran cosa, yo los prepare como pude[…] Sabes que aqui no andamos de lamebotas… La carne dura, pellejuda , seca, no tiene nada de jugosidad . Ahórrate tu dinero no vengas a esta madre”, expresó.

