Diamond Films, lanzó el primer tráiler de la terrorífica película ‘All Fun And Games’ que será protagonizada por Asa Butterfield (Sex Education) y Natalia Dyer (StrangerThings)

Esta semana bajo el sello de Diamond Films, se lanzó el primer tráiler de la cinta de terror ‘All Fun and Games’(Juega o Muere, en español) que contará con dos estrellas de Netflix: Asa Butterfield protagonista en Sex Education y Natalia Dyer en la aclamada serie de StrangerThings.

Te podría interesar: Celebran la tercera edición de la Feria Internacional del Libro Cuernavaca

En el video de 2:00 podemos ver como un cuchillo desata el caos en un grupo de amigos, ya que al tocarlo, una voz oculta de lo que podría ser el Demonio, se apodera de ellos.

El “demonio” dicta que se debe hacer y de no cumplirlo va matando a los presentes.

Lo anterior se presenta así con el fin de introducir un poco lo que mostrará la película, la cual según la sinopsis relatará la historia de un grupo de jóvenes que invocan al demonio, en lo que parecía un jugo inocente.

Marcus (Asa) será el dirigente, el cual obligará a los demás a realizar juegos tradicionales como: Red Rover, Linterna con fuego, Simón Dice con consecuencias mortales.

Entre los sobrevivientes , se encontrará Billie, la hermana de Marcus, quien se tendrá que enfrentar al demonio que poseyó a su hermano , con el fin de intentar salvarlo.

Para dar vida a la cinta que fue dirigida por Eren Celeboglu y Ari Costa, bajo la compañía de los Hermanos Russo se contará además de la participación de Butterfield y Natalia Dyer con la de Benjamin Evan Ainsworth (The Haunting of Bly Manor), Laurel Marsden (The Pope’s Exorcist), Kolton Stewart (Disenchanted), Summer H. Howell (Curse of Chucky), Keith David (The Thing), Annabeth Gish (The X-Files), Erik Athavale (Run), entre otros.

Te podría interesar: ¡Conmovedor! Poncho de Nigris rompe en llanto al ver a su hijo en La Casa De Los Famosos

Aunque su estreno está programado próximamente en Chile aún no se confirma la fecha de lanzamiento de manera general , por el momento, para ir calentando motores te compartimos el tráiler de la cinta.

Jugar con el demonio solo tiene 2 reglas: Jugar o morir😱😲🎬 ¿Te atreves a desafiarlo? Tráiler de "All fun and games" #JuegaoMuere protagonizado por Asa Butterfield ('Sex Education') y Natalia Dyer ('Stranger Things') – Pronto solo en cines. pic.twitter.com/50FPmuP5oG — Diamond Films Perú (@DiamondFilmsPe) July 13, 2023

CSAS