El actor de Hollywood, Jonah Hill fue señalado de abuso emocional por parte de su expareja, la surfista Sarah Brady.

A través de Instagram, la expareja de Hill compartió una serie de capturas con fragmentos de conversaciones con el actor.

“Esta es una advertencia para todas las chicas. Si tu pareja te está hablando así, haz un plan de escape”, escribió Brady en una de las historias.

“Si necesitas surfear con hombres, amistades sin limites con hombres, modelar, publicar fotos tuyas en trajes de baño, amistades con mujeres inestables y tu pasado alocado reciente no soy la pareja correcta para ti”, se lee en uno de los mensajes.

In the alleged text messages, the actor demands her to have ‘boundaries’ including not posting bathing suit photos on her Instagram or surfing with men, despite being a surf instructor. pic.twitter.com/u43MtH2fVw

A los señalamientos contra el actor se sumaron los de la actriz Alexa Nikolas, recordada por su participación en la serie juvenil Zoey 101, quien tachó a Hill de acoso.

Mediante un hilo en Twitter, la actriz de 31 señaló al actor de acosar a una menor de 16 años durante una fiesta.

“Jonah Hill vino en algún momento y todos estábamos bastante borrachos porque, por supuesto, los depredadores nos estaban dando a los menores un montón de alcohol”, escribió la actriz.

Hasta el momento, el actor no ha emitido un pronunciamiento en relación alas acusaciones.

🧵After reading Sarah Brady’s admirable post about #JonahHill I just gotta say when I was 16 I got invited to a house party at #justinlongs house where he was living with some lame predator actor from CSI Miami. I’ll look up the name later and find him.

— Alexa Nikolas (@alexanikolas__) July 9, 2023