En India un video en el que se ve a una persona orinando sobre otra en el estado de Madhya Pradesh ha causado indignación debido a que la víctima es un trabajador tribal del país.

Pravesh Shukla, un político del BJP violó la Ley de Castas y Tribus del país que protege a las comunidades oprimidas en contra de Dasmat Ravat, un hombre de 36 años de la aldea de Karaundi.

Tras el clip fue arrestado después de que se viralizara el video. “El acusado (Pravesh Shukla) fue arrestado alrededor de las 2 am. Actualmente está siendo interrogado”, declararon las autoridades.

En el clip se ve a Shukla fumando mientras orina a un hombre en su cara y cuerpo en la aldea de Kubri.

El primer ministro del parlamento, Shivraj Singh Chouchan condenó el acto.

Pravesh Shukla, close aid of BJP MLA seen pissing on Tribal youth in #MadhyaPradesh ,

Adicional a esto, la casa de Pravesh Shukla fue demolida, esto debido a que el domicilio fue construido de forma ilegal en un perímetro de 120 de metros cuadrados.

Medios locales compartieron la acción.

Tras el hecho, Shivraj Singh Chouhan, Primer Ministro de Madhya Pradesh lavó los pies de la víctima tribal y le mencionó que le dolió ver dicha acción.

“Para mí, el pobre es Dios y la gente es como Dios para mí. Servir al pueblo es igual a adorar a Dios. Creemos que Dios reside en cada ser humano. Me dolió el incidente inhumano que ocurrió con Dashmat Rawat… El respeto y la seguridad son importantes para los pobres…”, mencionó Chouhan.

#WATCH | Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan meets Dashmat Rawat and washes his feet at CM House in Bhopal. In a viral video from Sidhi, accused Pravesh Shukla was seen urinating on Rawat.

CM tells him, "…I was pained to see that video. I apologise to you.… pic.twitter.com/5il2c3QATP

— ANI (@ANI) July 6, 2023