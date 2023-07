“A menudo somos imitados, pero nuestra comunidad no puede ser duplicada”, aseguró Linda Yaccarino, directora ejecutiva de Twitter, en referencia a Threads, la nueva red social de Mark Zuckerberg.

A través de su cuenta oficial en Twitter, Yaccarino compartió su visión tras el lanzamiento de la nueva plataforma.

“Ya sea que estés aquí para ver la historia, descubrir información en tiempo real en todo el mundo, compartir tus opiniones o aprender sobre otros – en Twitter, puedes ser real”, escribió.

On Twitter, everyone's voice matters.

Whether you’re here to watch history unfold, discover REAL-TIME information all over the world, share your opinions, or learn about others — on Twitter YOU can be real.

YOU built the Twitter community. 🙏👏 And that's irreplaceable. This…

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 6, 2023