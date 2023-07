Elemental y el toque Pixar

¿Por qué el estudio de animación ya no es estandarte de excelencia?

El 16 de junio se estrenó Elemental, la nueva película de Disney y Pixar. El proyecto dirigido por Peter Sohn relata la historia de una mujer de fuego y un hombre de agua que se enamoran pese a la desaprobación de sus familias. ¿Qué tan buena estará esta película? Es difícil decirlo para cada miembro de la audiencia.

La razón de mi temor—porque no la he visto— es que la cinta, a diferencia de muchas otras del estudio de animación, tuvo una recepción mixta cuando se presentó en el festival de Cannes de este año.

Y qué decepción, porque para mí al inicio Pixar era estandarte de calidad, y su conexión con mi niñez fue innegable. Una de las primeras películas que vi en el cine (si no es que la primera) fue también la partidaria de este estudio: Toy Story, esta imaginativa, conmovedora y divertida aventura sobre dos juguetes muy opuestos uniendo fuerzas para hacer feliz a Andy. Después le siguieron otras joyas grandiosas, como Monsters Inc. (sobre un mundo de monstruos y una niña que se encuentra en el lugar equivocado), Buscando a Nemo (un pez payaso sobreprotector vence sus miedos para encontrar a su hijo), Ratatouille (una rata hace un trato con un humano para cumplir su sueño de ser chef en París), entre muchas, muchas otras. Cuando crecí, siempre esperaba con ansias a qué mundo nos llevaría Pixar. Como a todas las personas que la han visto, el final de Toy Story 3 me rompió el corazón.

Y bueno, no puedo escribir sobre el historial de Pixar sin mencionar a Coco, una de las cintas que mejor entiende la cultura mexicana y que no fue realizada por cineastas de nuestro país. Pero se notaron los años de investigación, el cariño y el detalle de usar el significado de Día de Muertos para contar un relato tan humano que es imposible no llorar con su emotivo final.

Entonces, ¿qué falla ahora? ¿Por qué ya no todas las películas de este estudio de animación son joyas absolutas, como había ocurrido hace algunos años?

Es difícil encontrar un error específico, porque en realidad ha sido una montaña rusa de éxitos y decisiones cuestionables. El error más común ha sido el expandir franquicias cuyo sentido narrativo no se justifica, o no del todo. Secuelas y precuelas de Nemo, Monsters Inc., Toy Story 4, la saga de Cars…no aportan mucho al estandarte de Pixar. O aventuras como las de Lightyear tampoco destacan por ser memorables.

Pero Elemental es una producción original, ¿no? Tendría que ser grandiosa. Pues tampoco es la fórmula ganadora, porque cintas como El Buen Dinosaurio o Unidos tampoco son legendarias, como Intensamente u otras. ¿Será que la competencia intimida más que nunca? ¿Será el culpable Disney Plus y el deseo por obtener más suscriptores?

Será un caso para analizarse. Pero nada nos robará la sonrisa de ver las joyas de Pixar.