De la mano de un nuevo logotipo la famosa franquicia de zombie’s confirmó el título de su próximo spinn-off , el cual se titulará The Walking Dead: Rick & Michonne, y estará protagonizado por Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira.

Luego de que se estrenará Dead City y de que se presentará el primer avance del spinoff centrado en Daryl Dixon, The Walking Dead junto a AMC, ha desvelado el logo oficial de la serie de Rick y Michonne, y la sinopsis oficial:

“La historia de amor de Rick Grimes y Michonne sufre un cambio por un mundo cambiado. Separados por la distancia. Por un poder imparable. ¿Podrán encontrarse el uno al otro y quienes estaban en una situación diferente a todas las que han conocido?”.

La historia versará así ya que , la última vez que estuvieron juntos fue cuando Rick presuntamente se sacrificó para explotar un puente, salvando a sus amigos y familiares de una horda de caminatas. “Sin que ella lo supiera, la traficante de personas Jadis/Anne (Pollyanna Mcintosh) rescató a (Andrew) y lo cambió a la República Cívica , la ciudad oculta y fortificada de la filadelfia postapocalíptica”.

En tanto que,el nuevo logo se presenta al estilo militar con el fin de vislumbrar el Ejército de la República Cívica, la organización sombría que hace años había alejado a Rick de The Walking Dead a bordo de un helicóptero.

