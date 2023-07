Ya sin simpatizantes, con contados medios de comunicación y con el apoyo del personal que quedaba en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) que bajaron al auditorio y ondearon banderas, se registró el exdiputado Jorge Luis Preciado para encabezar al Frente Amplio por México.

Aseguró que ganará este proceso interno organizado por la coalición PRI, PAN y PRD porque a él lo mueve el poder del alma.

Con el uso de chistes y anécdotas en su discurso, explicó que el poder del alma es aquel del que hablaba Fernando Estrada, uno de los fundadores del panismo.

“Un día don Fernando se encontró a un viejo señor y le dijo don Fernando usted es un gran abogado, es un buen padre de familia, usted vive bien, qué anda haciendo en ese partido del PAN que nunca le va a ganar al gobierno y si le llega a ganar les van a robar la elección, y lo que menos entiendo don Fernando qué es lo que mueve a los panistas para que aún sabiendo que les van a robar la elección sigan en la lucha.

“Don Fernando le contestó nos mueve el poder del alma y te voy a poner un ejemplo: si fuera por un callejón con tu esposa y con tus hijas y salieron 20 rufianes para atacarlas y violarlas ¿tú qué harías? ¿las defenderías o no las defendería? Pues claro que las defendería ¿pero para qué las defiende, son 20 contra uno, te van a hacer pedazos allí, aún así las defendería. Es el poder del alma el poder que obliga independientemente del resultado”, expresó Preciado.

Ese insistió, es el poder que lo llevó hoy al PAN para registrarse y afirmar que va a ganar el proceso interno.

“A mí que no me digan que no se puede porque cuando venía por acá me dice un señor oiga don Jorge Luis no es no es un momento, no es hoy cuando usted tiene que ser el candidato, ya hay candidato, no es aquí en México donde usted puede ganar, es más, no es usted el indicado para encabezar este Frente, y yo a toda esta gente que les digo, a todos los incrédulos, que me digan si no es hoy que me digan cuándo, sino es aquí, dónde y si no soy yo, que me digan quién”, expresó

Antes, inició su discurso con un viejo chiste en el que un político muere y debe elegir entre el cielo y el infierno y se decide por éste último sin saber que el lugar estaba en campaña, “y así es como estos canijos hicieron su campaña prometieron que va a crecer la economía a 6% y creció cero, prometieron que iba a haber medicinas y quimioterapias para los niños con cáncer y se están muriendo, prometieron que no iban a quitar las guarderías para las madres trabajadoras y las quitaron; todo prometieron que los militares se iban a ir a los cuarteles y tenemos militares hasta las pinches aduanas”.

Preciado reclamó también por el número de homicidios dolosos en el país que ubica al actual sexenio con más muertos en la historia y la promesa de Morena de acabar con la corrupción, pero entregar más del 85% de las obras por medio de licitaciones directas.

“Prometieron que iban a hacer grandes obras para el país e iniciaron cancelando las más importantes y haciendo las que según su capricho quería, pero lo más grave es que están cancelando la esperanza de mucha gente”, expresó

