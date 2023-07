El Departamento de Policía de Santa Clara, en California, identificó al presunto agresor de un aficionado mexicano apuñalado en el partido entre la Selección Mexicana de Fútbol y Qatar; el sospechoso es buscado junto con una mujer.

A través de redes sociales, autoridades estadounidenses solicitaron ayuda para localizar a dos presuntos responsables.

“Los detectives identificaron a un sospechoso y una persona de interés involucrada en el apuñalamiento”, informó el departamento de Policía local en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades, “el sospechoso es descrito como un adulto hispano, de sexo masculino, entre 25 y 35 años, con cabello corto de color oscuro, bigote fino y barba”.

“El sospechoso estaba con una mujer adulta hispana con cabello oscuro y una camiseta similar de fútbol del equipo nacional mexicano”, detalló la policía local.

Tras la agresión, el Departamento de Policía local solicitó la ayuda del público para obtener información que facilite su detención.

Public assistance sought in stabbing at Levi’s Stadium. If you recognize these individuals please contact Det. Sgt. Gerbrandt at (408) 615-4823. To remain anonymous call our Anonymous Tip Line at (408) 615-4TIP (4847). Full news release available here: https://t.co/QUuawFwkm4 pic.twitter.com/6slDgDIhuM

— Santa Clara Police (@SantaClaraPD) July 4, 2023