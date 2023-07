La cantante colombiana,Karol G, rompió récord de asistencia tras actuación en ‘Today‘.

Este viernes la intérprete de “Mañana será bonito”, logró una multitud récord de asistencia en toda la historia del Today en Nueva York.

Como parte del programa Citi Concert Series, la colombiana Karol G tras su participación logró recaudar a más de 15 mil personas, cifra que fue señalada por la presentadora del programa Hoda Kotb a través de los datos recabados por el Departamento de Policía de New York City.

Entre las canciones que interpretó Carolina Giraldo estuvieron su gran éxito con Shakira “TQG” y “Mientras me curo del cora”, ambas pertenecientes a su reciente álbum en el que participó Iker “El niño millonario”, y el cual es el primero en español de una artista femenina en llegar al No. 1 de la lista Billboard 200.

Posterior a ello y a que se anunciara el número de asientes , la cantante mencionó:

“Todos ustedes son mi sueño hecho realidad … los últimos dos años hemos estado creciendo como movimiento y latinos, apoyamos lo que hacemos en todo el mundo, así que estamos aquí orgullosos de todos nosotros y es un momento increíble para mí. Es mi primera vez en este escenario, ¡y estamos rompiendo récords, mami!”.

Cabe señalar que, este concierto ocurrió un mes antes de que la paisa de inicio a su gira por Estados Unidos, la cual comienza el próximo 3 de agosto en Chicago.

¿Cómo estuvo nuestra mañana con Karol G? Hasta los anclas de TODAY están de acuerdo: ¡Fue una chimba!🌅💖

How was our morning with @KarolG? Even our TODAY anchors agree: It was the coolest! ☀️🌸#citiconcertseries @citibank pic.twitter.com/ZVgOkGligb

— TODAY (@TODAYshow) June 30, 2023