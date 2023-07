“La Velada del Año 3”, organizado por Ibai Llanos, se pondrá interesante con el combate entre “Las Rivers”, quienes tuvieron una discusión en la ceremonia de pesaje.

Las influencers subieron a la báscula, pero debajo de ella, las discusiones se calentaron por el tema del pesaje de cada una.

Rivers mexicana (Samy Rivers) marcó 52.600 kg, mientras que la Rivers española (Marina Rivers) obtuvo 54.500 kg.

Tras el pesaje, las Rivers se quedaron mirando retadoramente, pero esto no pasó a mayores.

🥊|| Ultimo careo de Rivers MX y Rivers ESP antes de La Velada del Año 3@samyriveratv vs @_riverss_ Peso pactado: 55 Kilos Rivers MX: 52.600 Kilos

Rivers ESP: 54.500 Kilos#LaVelada3 #LVDA3 pic.twitter.com/MRRm68NAAb — La Velada Del Año 3 (@InfoSTREMS) June 30, 2023

Marina se queja del peso de Samy

De acuerdo a Marina Rivers, ella tuvo que bajar de peso para la pelea, algo que según no hizo Samy y fue injusto, pues nunca hubo un pacto.

“He tenido que comer y bajar a 55 y tú no te has moldeado a eso”, señaló la Rivers española.

La mexicana le contestó: “¿Querías pelear? Baja de peso”. Marina dijo que sí lo hizo, mientras que Samy le respondió: “Ya está. ¿Entonces porque la queja? Era llegar un punto medio y ahí esta. Sino, no pelees y ya esta. Yo tenía mi combate desde antes”.

La Rivers española siguió diciendo que se tenía que moldear en el peso para el combate, y que ella y Samy nunca pactaron para un peso medio.

Samy Rivers no se quedó callada y dijo que se quedó en 50 kg, por lo que le esta dando una ventaja de casi cinco kilos a su contrincante. En tanto, Marina declaró que entre los peleadores siempre hay diferencias de peso que van entre los 4 o 5 kilos.

La discusión siguió, siendo la mexicana quien le dijo a su rival que no “llorara” por el tema del pesaje.

“Entonces para que te metes a una Velada sino vas a queres bajar de peso o subir o adaptarte. Yo tuve que subir, deje de llorar y subí de peso”, reviró la Rivers mexicana.

La española soltó un “Yo no he llorado”. Samy le respondió: “Estás llorando, llevas llorando cuatro minutos, fuiste la que se quejó de eso”.

“Marina Rivers”:

Por su discusión con Samy Rivers en #ElPasaje de la Velada del Año. pic.twitter.com/2NFZ5bkpV0 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 30, 2023

Rivers mexicana da su punto de vista tras la “pelea”

Tras la discusión, que se hizo viral rápidamente en las redes sociales, Samy Rivers comentó en su cuenta de Twitter que durante la “pelea” se guardó muchas cosas porque ese no es su estilo.

Sin embargo, declaró que tampoco iba a aguantar que alguien le levantara la voz.

“Podría decir muchas cosas, pero me las guardaré, ustedes saben que no es mi estilo. yo ni estuve involucrada en el acuerdo del peso, me dijeron: “tienes que subir si quieres pelear” y eso hice. quejarte justo hoy de esto y aparte CONMIGO intentándome hacer quedar mal se me hace un poco raro. y tampoco voy a aguantar a alguien que me levanta la voz y me ataca de la nada. Nadie esta obligado a aceptar pelear, espero disfruten la pelea mañana”, dijo en su Twitter.

por cierto, todo lo de hoy fue por un “supuesto” de las opciones que vieron los entrenadores y organizacion para nivelar el combate, ya que se negaba a bajar de peso (cuando yo habia accedido a subir, lo cual tambien me disgustó pero tenía que hacerlo, para poder llegar al punto… — rivers (@samyriveratv) June 30, 2023

