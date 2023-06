Por ahora, el sueño de Edson Álvarez de jugar en un equipo top de Europa tendrá que seguir esperando, esto debido a que el periodista, Fabrizio Romano, reportó que el Borussia Dortmund se habría bajado de la negociación por el jugador del Ajax de Holanda.

De acuerdo con la información del periodista, el equipo alemán ya no estaría interesado en hacerse de los servicios del mexicano y así reforzar su medio campo debido a que el equipo holandés habría aumentado el precio por el jugador y estaría pidiendo más de 40 millones de euros.

Pese a haber llegado a un acuerdo de palabra con Edson Álvarez desde la semana pasada y este hubiera aceptado todas las condiciones que le habría propuesto el Borussia Dortmund, el cambio en el precio por parte del club dueño de su carta habría generado que el conjunto alemán se retire de la negociación.

Understand Borussia Dortmund have now pulled out of the race to sign Edson Álvarez despite agreeing personal terms with Mexican midfielder last week. 🚨🟡⚫️ #BVB

BVB intentioned to proceed with Emre Can as DM — and go for different players in the midfield now. pic.twitter.com/VFSPnfOu8a

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023